DGAP-News: Live für den guten Zweck: SPORTTOTAL startet Charity-Marathon (deutsch)

Live für den guten Zweck: SPORTTOTAL startet Charity-Marathon

22.05.2020

Köln, 22. Mai 2020. Auch wenn das ADAC TOTAL 24h-Rennen 2020 auf September verschoben wurde, können sich die Fans am ursprünglich geplanten Datum (23. - 24. Mai) auf actionreiche Stunden freuen. Denn die Organisatoren des Rennens stellen das Wochenende unter das Motto "24h Rewind", spulen also zurück zu den coolsten Szenen und der besten Action. Noch ein wenig früher als das offizielle 24h-Streaming startet SPORTTOTAL eine Marathon-Livesendung für den guten Zweck: Eve Scheer und Patrick Simon gehen ab 14:00 Uhr für 25,378 Stunden auf Sendung und präsentieren prominente Gäste, Musik sowie interessante Liveschaltungen an den Nürburgring.

Ausgestrahlt wird die Sendung auf dem Sender #DABEI, der für Kunden von MagentaTV über den Receiver empfangbar ist und für alle anderen Fans im Netz unter www.dabei-tv.de frei zugänglich ist. Weitere Highlights werden den Fans auf dem Youtube-Kanal des ADAC TOTAL 24h-Rennen geboten, auf dem die spannendsten Szenen aus den 24h-Auflagen seit dem Jahr 2001 gezeigt werden.

Direkt vom Nürburgring aus führen die bekannten Moderatoren durch ein höchst abwechslungsreiches Programm, das spannende Inhalte rund um das Rennen bietet. So wird die Geschichte des Rings ebenso beleuchtet wie die des 24h-Rennens. Zahlreiche prominente Gäste sind vor Ort dabei oder per Liveschaltung in die Sendung eingeladen. Dazu gehören Teamchef-Legende Olaf Manthey, aber auch Profirennfahrer wie Frank Stippler, Rene Butler oder Privatfahrer und Teamchef Titus Dittmann.

Mit dem Auftritt der Kölner Kultband "De Höhner" steht am Sonntag um 13:15 Uhr ein ganz besonderer Höhepunkt an. Weitere Highlights sind das virtuelle Racing, das für zusätzliche actionreiche Szenen sorgen wird sowie mehrere DJ-Sets (unter anderem von Jorn van Deynhoven), die die XXL-Sendung sehenswert machen. Das komplette DJ Line-Up läuft bereits ab 14:30 Uhr auf www.muxx.tv. Eine Besonderheit der Veranstaltung: Die Sendung ruft zu Spenden für den guten Zweck auf. Die Erlöse kommen dem Marshals Club Nürburgring zugute - also jenen Streckenposten, die am Wochenende eigentlich für Sicherheit und Fairness am Ring sorgen würden.

Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com

