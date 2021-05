DGAP-News: Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals gibt neuen Chairman, CEO sowie VP Exploration bekannt (deutsch)

Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals gibt neuen Chairman, CEO sowie VP Exploration bekannt

Major Precious Metals gibt neuen Chairman, CEO sowie VP Exploration bekannt

07. Mai 2021 - Vancouver, British Columbia - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF |

FRANKFURT: 3EZ freut sich, die Ernennung von Anthony (Tony) J Williams zum Präsidenten des Board of Directors und CEO des Unternehmens bekannt zu geben.

Tony Williams ist der Gründer und Vorsitzende der Dragon Group ("Dragon"), einer privaten Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Interessen im Bereich der internationalen Bergbaufinanzierung und des Projektmanagements.

Seit der Gründung von Dragon im Jahr 1995 hat Herr Williams mehrere Entwicklungsprojekte für Edelmetalle, Basismetalle und Diamanten durch Finanzierung, erfolgreichen Bau und letztendlich in Produktion gebracht. Diese Projekte erstrecken sich über viele Gerichtsbarkeiten, darunter Afrika, Mittel- und Südamerika, die ehemalige Sowjetunion sowie Ost- und Nordeuropa.

Vor der Gründung von Dragon war Tony 10 Jahre im Investment Banking tätig, wo er die Natural Resources Group bei Yorkton Securities mitbegründete und leitete. In dieser Zeit wurde Yorkton Marktführer bei der Bereitstellung von Explorations- und Entwicklungsfinanzierungen für Junior- und Mid-Tier-Bergbauunternehmen.

Zu Beginn seiner Karriere hatte er mehrere Ernennungen in der Bergbauindustrie inne und spezialisierte sich auf die Bewertung und Akquisition von Mineralien.

Während seiner langen Karriere war Tony Direktor mehrerer privater und öffentlicher Explorations- und Bergbauunternehmen (London / AIM: Toronto / TSX) und Mitbegründer der in Toronto gelisteten Endeavour Mining Corporation, einer internationalen Bergbaufinanzierungs- und Goldproduktionsfirma.

Tony Williams qualifizierte sich 1972 mit einem Abschluss in Bergbaugeologie von der London University (Royal School of Mines) und ist Mitglied mehrerer professioneller Verbände der Bergbauindustrie.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen, Dr. Gustavo Delendatti als VP Exploration vorstellen zu dürfen. Dr. Delendatti ist ein leitender Geologe mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bewertung, Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in verschiedenen Mineralisierungsstilen (Epithermie, Porphyr, vulkanogenes Massivsulfid, Lithium-Pegmatit) in Südamerika, Nordamerika und Australien.

Dr. Delendatti hat im letzten Jahr gemeinsam mit dem Unternehmen das aktualisierte Ressourcenmodell bei Skaergaard entwickelt. Zuvor war er Explorationsmanager beim Authier Lithium Project in Quebec für das an der ASX gelistete australische Unternehmen Sayona Mining Limited. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Fertigstellung der vor- und endgültigen Durchführbarkeitsstudien des Authier-Projekts und leitete mehr als 15.000 Bohrmeter, die die Größe der Lithiumressource seit dem Erwerb mehr als verdreifachten.

Herr Delendatti war zuvor Explorationsmanager beim an der ASX gelisteten Explorator Elementos Limited und Projektmanager bei der an der TSX gelisteten Exeter Resource Corporation beim Goldprojekt Don Sixto und beim Kupfer-Gold-Projekt Caspiche in Chile.

Herr Delendatti hat einen Doktortitel in Geologie und ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine kompetente Person gemäß JORC 2012 Code & Guidelines.

Joel Dumaresq, derzeitiger Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand des Unternehmens, der weiterhin Direktor von Major bleiben wird, kommentierte:

"Wir freuen uns, Tony Williams als neuen Vorsitzenden und CEO von Major Precious Metals begrüßen zu dürfen und weiterhin mit Gustavo zusammenzuarbeiten, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir das Skaergaard PGM-Au-Projekt in Grönland zu einer nachweislich erstklassigen Lagerstätte von bedeutender Größe und Maßstab entwickelt haben.

Wir müssen nun fortfahren, indem wir dieses Flaggschiff mit der großartigen Erfahrung, die Tony mitbringt, und dem zusätzlichen Team, das er mitbringen wird, um alle Schlüsselfunktionen zu erfüllen, kombinieren, um das Unternehmen zum Aufbau eines maximalen Shareholder Value voranzubringen.

Paul Teniere hat bis zu diesem Punkt hervorragende Arbeit geleistet und wird nun die Verantwortung für die Monetarisierung der kanadischen Vermögenswerte des Unternehmens übernehmen, während sich das neue Team auf Skaergaard konzentriert.

Im Namen des Board of Directors

Major Precious Metals Corp.

Über Major Precious Metals Corp.

Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.

Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden www.majorprecious.com sowie bei SEDAR unter www.sedar.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

