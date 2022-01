DGAP-News: Medienmitteilung: Umweltsensormodul für Luftqualitätsmessungen (deutsch)

Medienmitteilung: Umweltsensormodul für Luftqualitätsmessungen

^ EQS-News: Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Medienmitteilung: Umweltsensormodul für Luftqualitätsmessungen

27.01.2022 / 17:20

Medienmitteilung 27. Januar 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Switzerland

Umweltsensormodul für Luftqualitätsmessungen

Sensirion, der Experte für Umweltsensorik, präsentiert mit dem SEN54 eine All-in-one-Lösung für die Messung von verschiedenen Umweltparametern. Das Umweltsensormodul basiert auf den bewährten Sensortechnologien von Sensirion, die höchste Präzision, beste Zuverlässigkeit und einfache Integration bieten, um Kunden wertvolle Entwicklungszeit zu sparen und Kosten zu senken.

Schlechte Luftqualität in Innenräumen kann genauso schlimm oder sogar noch schlimmer sein wie im Freien und sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner auswirken. Luftverschmutzung in Innenräumen führt zu Gesundheitsrisiken wie Kopfschmerzen und Schwindelgefühl und kann sogar mit Langzeitfolgen wie chronischen Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht werden. Untersuchungen zeigen, dass wir etwa 80 bis 90 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Daher kann die Sicherstellung einer guten Raumluftqualität durch Lüften oder Luftbehandlungsgeräte dazu beitragen, eine sichere Umgebung zu schaffen und unsere Lebensqualität zu verbessern. Dabei ist es wichtig, die Bedingungen der Raumluftqualität zu kennen, um zu wissen, wann die Luft in geschlossenen Räumen gelüftet oder gereinigt werden soll.

Das Umweltsensormodul SEN54 ist eine All-in-one-Sensorlösung für die genaue Messung von verschiedenen Umweltparametern, wie zum Beispiel Feinstaub, flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) sowie Feuchtigkeit und Temperatur. Dank proprietärer Algorithmen ermöglicht das Modul eine unkomplizierte Integration in verschiedene Anwendungen. So können Gerätehersteller wertvolle Projektzeit und Personalressourcen einsparen und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Endkunden erhalten auf Basis des SEN54 zuverlässige Luftqualitätsmessdaten und profitieren von einer verbesserten Luftqualität zur Steigerung von Gesundheit und Komfort.

"Dank Sensirions Know-how in der Entwicklung innovativer Sensortechnologien profitiert der SEN54 stark von unserer langjährigen Erfahrung in der Umweltsensorik. Das Umweltsensormodul als All-in-one-Lösung verkürzt die Markteinführungszeit für unsere Kunden, da die Integration von separaten Sensorkomponenten nicht mehr erforderlich ist", sagt Antonio Rubino, Umweltsensormodul Produktmanager bei Sensirion.

Das Umweltsensormodul SEN54 ist das erste Produkt der SEN5x-Serie und wird im Februar 2022 über unser Vertriebsnetz erhältlich sein. Im Q2/22 werden die Versionen SEN50 und SEN55 auf den Markt kommen. Der SEN55 wird Messungen von Feinstaub, VOCs, Stickoxidverbindungen (NOx), Feuchtigkeit und Temperatur bieten. Der SEN50 wird sich ausschliesslich auf die Messung von Feinstaub konzentrieren. Alle Produkte der SEN5x-Serie werden den gleichen Formfaktor haben.

Besuchen Sie Sensirion an der AHR Expo 2022 in Las Vegas, USA, vom 31. Januar bis 2. Februar 2022, um mehr über das neue Umweltsensormodul SEN5x zu erfahren, und sichern Sie sich ein Gespräch mit den Sensorexperten von Sensirion.

Weitere Informationen über Sensirions Umweltsensormodul SEN54 finden Sie hier.

Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e051da65a68906234951f496e90372bc Dateibeschreibung: Sensirion Umweltsensormodul SEN54

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sensirion Holding AG Laubisrütistrasse 50 8712 Stäfa Schweiz Telefon: +41 44 306 40 00 Fax: +41 44 306 49 06 Internet: www.sensirion.com

ISIN: CH0406705126 Valorennummer: A2JGBW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1273830

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1273830 27.01.2022

°