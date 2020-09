DGAP-News: MEDIQON Group AG: Informationen zur Hauptversammlung am 30.10.2020 (deutsch)

MEDIQON Group AG: Informationen zur Hauptversammlung am 30.10.2020

Die MEDIQON Group AG hat per Veröffentlichung vom 02.09.2020 im Bundesanzeiger zur Hauptversammlung am 30.10.2020 in die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt eingeladen.

Für die Veranstaltung wird ein den dann geltenden Vorschriften und der Situation angemessenes Hygienekonzept bestehen, welches allen Aktionärinnen und Aktionären eine sichere und informative Veranstaltung erlauben wird.

Wie bereits in der Ad-Hoc vom 31.08.2020 verkündet, steht auf der diesjährigen Hauptversammlung ein Beschluss für eine Barkapitalerhöhung zur Abstimmung. Die im Rahmen einer möglichen Barkapitalerhöhung zugeführten Mittel sollen voraussichtlich dem weiteren Wachstum der Tochterunternehmen NGC Nachfolgekapital GmbH und Ookam Software GmbH sowie der Optimierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft dienen.

Der Gesellschaft ist hierzu ein offener Dialog mit den Aktionärinnen und Aktionären wichtig. Der Vorstand hält diesen gewünschten Dialog nur auf einer Präsenzhauptversammlung für adäquat möglich und freut sich auf den Austausch.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung sind auch auf der Homepage der Gesellschaft hinterlegt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon-group.de Internet: www.mediqon-group.de

ISIN: DE0006618309 , DE000A254TL0

WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1126831

