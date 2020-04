DGAP-News: MOBOTIX AG: Die neue MOBOTIX CLOUD - Video Surveillance as a Service (VSaaS) eröffnet MOBOTIX neues Geschäftspotenzial (deutsch)

MOBOTIX AG: Die neue MOBOTIX CLOUD - Video Surveillance as a Service (VSaaS) eröffnet MOBOTIX neues Geschäftspotenzial

Langmeil, 27. April 2020 - Mit der MOBOTIX CLOUD bringt MOBOTIX ein cybersicheres Cloud Videomanagementsystem, auf den Markt, das ab dem 30. April 2020 für die Nutzer über ein flexibles Software-Abonnement zu beziehen sein wird. "Die Videoüberwachung bewegt sich, dank der stark erhöhten Bandbreitenverfügbarkeit, zunehmend in die Cloud. Video Surveillance as a Service (VSaaS) ist als Lösung für immer mehr Nutzer attraktiv und öffnet uns damit neue Kundenpotenziale. Die MOBOTIX CLOUD macht unsere Technologie für unsere Kunden noch einfacher und flexibler", so MOBOTIX CTO Hartmut Sprave.

Mit der MOBOTIX CLOUD verwalten die Nutzer lokale Kameras einfach mobil per App über ihr Endgerät wie z.B. Smartphone oder Tablet. Die MOBOTIX CLOUD ist mit allen aktuellen MOBOTIX Kameramodellen der Serien Mx6, der MOBOTIX 7 Serie, den MOBOTIX MOVE Modellen und grundsätzlich allen Kameras mit H.264 Standard kompatibel.

Die Speicherung der Daten erfolgt in hochverfügbaren, cybersicheren Cloud-Datencentern in regionaler Nähe zum Nutzer. Neben der App ist lediglich die Hardwarekomponente MOBOTIX Bridge erforderlich. "Jede Kamera kommuniziert mit einer sicher verschlüsselten ausgehenden Verbindung mit der MOBOTIX Bridge, einer kompakten Hochsicherheits-Verbindungsbox", erklärt Hartmut Sprave. "Cybersicherheit ist auch in der Cloud ein zentrales Thema für uns."

Die MOBOTIX CLOUD umfasst alle wesentlichen Dienste eines typischen Video Management Systems: Eventgesteuerte Videoaufzeichnung, Archivierung, Live-Fernzugang zu jeder Kamera, Benachrichtigungen, Nutzerverwaltung und Internetsicherheit. Das Modell ist besonders auch für kleinere und mittlere Kunden, beispielsweise Filialisten und Franchise-Ketten, aber auch private Nutzer, interessant. Auch große Unternehmen unterschiedlichster Branchen profitieren von dem flexiblen Service. Für Sicherheitsdienste, z.B. in Schulen, Verwaltungsgebäuden, Banken und Wohngebieten, ist das System einfach zu nutzen. Die MOBOTIX CLOUD verwaltet mehrere Mitarbeiter an mehreren Standorten mit einem zentralen System.

Die MOBOTIX Kunden sparen eigene Speichergeräte, zusätzliche Videoserver und IT-Personal für die Videoanlage und nutzen die Cloud über ein preislich attraktives monatliches Abonnementmodell. " Auf diesem Wege generieren wir weitere wiederkehrende Umsatzerlöse aus VSaaS und Softwarelösungen gemäß unserem Fünfjahresplan und können die Abhängigkeit von reinen Hardwareumsatzerlösen zunehmend reduzieren," fügt Finanzvorstand Klaus Kiener hinzu.

