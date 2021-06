DGAP-News: MorphoSys startet Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals (deutsch)

MorphoSys startet Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute bekannt, dass sie ein Barangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") für 34,00 US-Dollar je Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger Quellensteuer, unterbreitet. Das Übernahmeangebot erfolgt in Übereinstimmung mit dem bereits bekannt gegeben Fusionsvertrag vom 2. Juni 2021 zwischen MorphoSys und Constellation.

Das Übernahmeangebot endet am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird, jeweils in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fusionsvertrags. Das Übernahmeangebot ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter die Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Constellation-Aktien, der Ablauf oder die Beendigung der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und andere übliche Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird, wie bereits angekündigt, für das dritte Quartal 2021 erwartet.

MorphoSys hat heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "Kommission") ein Übernahmeangebot (Tender Offer Statement) nach Schedule TO eingereicht, einschließlich eines Kaufangebots und eines zugehörigen Übermittlungsschreibens (Letter of Transmittal), der die Bedingungen des Übernahmeangebots enthält. Zusätzlich reichte Constellation bei der Kommission einen Schedule 14D-9 ein, der die Empfehlung ihres Board of Directors enthält, dass die Constellation-Aktionäre ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots andienen. Der Schedule TO, der Schedule 14D-9, der Letter of Transmittal und andere Dokumente des Übernahmeangebots können kostenlos auf der von der Kommission unterhaltenen Website unter www.sec.gov angefordert werden oder durch Kontaktaufnahme mit dem Informationsagenten für das Übernahmeangebot, Innisfree M&A Incorporated, wie es in den Unterlagen des Übernahmeangebots beschrieben ist.

Berater Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater für MorphoSys tätig. Centerview Partners LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für Constellation tätig.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen widmet. Basierend auf seiner führenden Expertise in der Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten voran und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. für die Behandlung von Plaque-Psoriasis - als erstes Medikament, das auf der Antikörpertechnologie von MorphoSys basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für das MorphoSys-eigene Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. Die MorphoSys-Gruppe mit Hauptsitz in der Nähe von München, Deutschland, einschließlich der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.morphosys.de .

Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. MorphoSys Development Inc. ("Käufer") hat bei der Kommission ein Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht, das ein Angebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Constellation für 34,00 US-Dollar pro Aktie netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger Quellensteuer, enthält. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich mittels des Kaufangebots und der dazu eingereichten Anlagen (einschließlich des Letter of Transmittal) gemacht, das die vollständigen Bedingungen des Übernahmeangebots enthält. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON CONSTELLATION WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ERKLÄRUNG ZUM ANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DES KAUFANGEBOTS, DES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) ZU LESEN UND DAS SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT AUF SCHEDULE 14D-9 UND ANDERE BEI DER KOMMISSION EINGEREICHTE DOKUMENTE, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Investoren und Wertpapierinhaber werden in der Lage sein, kostenlose Kopien dieser Dokumente (falls und sobald sie verfügbar sind) und andere Dokumente, die vom Käufer bei der Kommission eingereicht wurden, über die von der Kommission unterhaltene Website http://www.sec.gov zu erhalten, oder indem sie Anfragen für solche Materialien an den Informationsagenten für das Angebot, Innisfree M&A Incorporated, richten. Die Aktionäre können gebührenfrei anrufen: +1 (888) 750-9498; Banken und Makler können per R-Gespräch anrufen: +1 (212) 750-5833; E-Mail: info@innisfreema.com .

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich auf MorphoSys, Constellation und die Übernahme von Constellation durch MorphoSys (die "Transaktion") beziehen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen ist. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können als zukunftsbezogene Aussagen gelten; dies gilt insbesondere für alle Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Unternehmen und der Unternehmensleitung betreffen. Zukunftsbezogene Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Transaktion und damit zusammenhängende Angelegenheiten, die voraussichtliche Entwicklung und die Chancen, die Maßnahmen nach Vollzug der Unternehmensübernahme und die Geschäftsaussichten der Unternehmen, insbesondere die Fähigkeit von MorphoSys, die Produktpipeline von Constellation, darunter Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209, FSI-174 und FSI-189, voranzutreiben; die behördliche Zulassung von Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209 in absehbarer Zeit; den Zeitpunkt, ab dem voraussichtlich klinische Daten vorliegen; die Möglichkeit, dass die klinischen Studien ungünstige Ergebnisse liefern; Anträge und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion; den voraussichtlichen Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion; die erwarteten Pläne zur Finanzierung der Transaktion (einschließlich der strategischen Partnerschaft und der Finanzierungskooperation mit Royalty Pharma); die Fähigkeit, die Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Vollzugsvoraussetzungen tatsächlich zu vollziehen; Schwierigkeiten oder unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Unternehmen sowie alle Annahmen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsbezogenen Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens sind und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Deshalb werden sie davor gewarnt, sich zu sehr auf diese zukunftsbezogenen Aussagen zu verlassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten ist es möglich, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen von den in den zukunftsbezogenen Aussagen genannten erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören: Unwägbarkeiten im Hinblick auf den Zeitpunkt des Übernahmeangebots und des Unternehmenszusammenschlusses; Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Anzahl der Constellation-Aktionäre, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots tatsächlich andienen; die Möglichkeit, dass Konkurrenzangebote vorgelegt werden; die Möglichkeit, dass verschiedene Vollzugsvoraussetzungen für die Transaktion nicht erfüllt werden oder dass auf sie verzichtet wird, darunter insbesondere die Möglichkeit, dass eine staatliche Stelle die Genehmigung für den Vollzug der Transaktion verbietet, verzögert oder verweigert; die Auswirkungen der Transaktion auf die Beziehungen zu Mitarbeitern, Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen; die Schwierigkeit, den Zeitpunkt oder das Ergebnis von FDA-Zulassungen oder -Maßnahmen vorherzusagen; die Auswirkung von Wettbewerbsprodukten und -preisen und sonstige geschäftliche Auswirkungen, darunter insbesondere die Auswirkungen von branchenbezogenen, wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen; Transaktionskosten; tatsächliche oder Eventualverbindlichkeiten und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die zu gegebener Zeit in den regelmäßigen Berichten der Parteien bei der Kommision eingereicht werden, darunter insbesondere die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K, die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, die Jahresberichte auf Formblatt 10-K, Formblatt 20-F und Formblatt 6-K sowie der von Constellation einzureichende Schedule 14D-9, der von MorphoSys und MorphoSys Development, Inc., einer indirekt hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MorphoSys, einzureichende Schedule TO sowie die zum Übernahmeangebot gehörigen Unterlagen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf Informationen, die MorphoSys und Constellation vorliegen; MorphoSys und Constellation verpflichten sich nicht zur Aktualisierung dieser zukunftsbezogenen Aussagen und beabsichtigen dies auch nicht.

MorphoSys - Ansprechpartner

Ansprechpartner für Investoren Dr. Julia Neugebauer Senior Director Tel.: +49 (0)89 / 899 27 179 julia.neugebauer@MorphoSys.com

Myles Clouston Senior Director Tel.: +1 857-772-0240 myles.clouston@MorphoSys.com

Ansprechpartner für Medienvertreter Thomas Biegi Vice President Tel.: +49 (0)89 / 89927 26079 thomas.biegi@MorphoSys.com

Jeanette Bressi Director, US Communications Tel.: +1 617-404-7816 jeanette.bressi@MorphoSys.com

