DGAP-News: net digital AG: net digital AG: KI-Tochter irisnet startet als eigenständige GmbH im Unternehmensverbund (deutsch)

net digital AG: net digital AG: KI-Tochter irisnet startet als eigenständige GmbH im Unternehmensverbund

^ DGAP-News: net digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung net digital AG: net digital AG: KI-Tochter irisnet startet als eigenständige GmbH im Unternehmensverbund

12.08.2021 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

net digital AG: KI-Tochter irisnet startet als eigenständige GmbH im Unternehmensverbund

* Handelsregistereintragung im Juli bereits erfolgt

* Spezialist für künstliche Intelligenz (KI) auf Basis neuronaler Netze

* Geschäftsjahr 2021 steht im Fokus der Neukundengewinnung und Ausbau der Geschäftsbereiche

* KI-Lösung zum Jugendschutz bei Bild- und Videoverarbeitung in Echtzeit

* Ausbau der KI-Anwendungen auf den Bereich der intelligenten Verkehrs-Telematik

Düsseldorf, 12. August 2021. Die net Digital AG ( ISIN: DE000A2BPK34 , WKN: A2BPK3, Ticker Symbol: VRL) bündelt die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI, AI) in der neu gegründeten irisnet GmbH. Die irisnet GmbH ist ein junges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf Basis neuronaler Netze spezialisiert hat. Das Start-up entstand vor zwei Jahren in einer der Tochtergesellschaften der net digital AG, nun folgte mit der Handelsregistereintrag vom 5. Juli 2021 die Ausgründung als eigenständige GmbH.

Die irisnet hat ein eigenes KI-Framework entwickelt und bietet Softwarelösungen für den Einsatz in der Bild- und Videoverarbeitung in Echtzeit an. An der Spitze des Unternehmens steht der Gründer und Geschäftsführer Dr. Walter Benzing. Ein erfahrenes Team von Spezialisten entwickelt die KI-Lösungen stetig weiter, um das Geschäftsfeld gezielt durch weitere Anwendungsmöglichkeiten auszubauen. irisnet konnte bereits erste namhafte Kunden insbesondere aus dem Bereich Social Media / Dating gewinnen.

Die KI von irisnet wird mittels Machine Learning trainiert. Die Schwerpunkte liegen derzeit in der Bild- und Videoerkennung in folgenden Bereichen:

- Datenschutz und Jugendschutz

- Personen- und Objekterkennung

- Gesichtserkennung

- Texterkennung

Die KI-Software der irisnet wird darüber hinaus nach den speziellen Anforderungen der Kunden weiterentwickelt und über verschiedene Nutzungs-, Liefer- und Lizenzmodelle (Managed Service, On Premise / On Demand Software, Cloud-basierte Lösung) vertrieben.

Neben verschiedenen anderen Produkten liegt ein Schwerpunkt beim AI-Fotoscreening. Dies wird beispielsweise zunehmend auf Social-Media-Plattformen eingesetzt, um das Hochladen von Fotos in Echtzeit mit Fokus auf den Jugendschutz zu steuern. Die stetig wachsenden rechtlichen Anforderungen an Anbieter von Plattformen und Diensten im Internet (z. B. Social Media, Dating, Musik, Video etc.) eröffnen irisnet ein großes Marktpotenzial zum Einsatz der KI.

"Die Technologie und die Trainings der irisnet entwickeln wir konsequent weiter, entsprechend den Wünschen der Kunden oder um die Qualität zu verbessern", erläutert Geschäftsführer Dr. Walter Benzing. "Das laufende Jahr wird als erstes Geschäftsjahr der irisnet GmbH eine spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Wir sind mit unserer KI-Technologie und ersten festen Kunden gut positioniert, um im nächsten halben Jahr in einen profitablen Bereich zu kommen. Die aktuelle Entwicklung insbesondere bezüglich der zunehmenden Anfragen von Diensteanbietern stimmt mich sehr zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Weiterhin arbeiten wir an neuen Anwendungsfällen für unsere KI-Technologie im Bereich der intelligenten Verkehrs-Telematik. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir ein Forschungsprojekt zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Ampelsteuerung auf den Weg gebracht. Ziel ist die Entwicklung weiterer Geschäftsfelder für die irisnet-Technologie, so dass wir mittelfristig einen größeren Markt ins Visier nehmen können."

Theodor Niehues, CEO der Net-Digital AG ergänzt: "Ich freue mich über den Start der irisnet als eigenständige GmbH. Dieser Schritt gibt uns die Möglichkeit, unter dem Dach des Unternehmens den Wachstumsmarkt der KI-Technologie nunmehr zügig, konzentriert und gezielt zu bedienen. Dabei hat die irisnet selbst die Chance, nachhaltig zu wachsen. Die net digital AG profitiert von dem steigenden Bekanntheitsgrad der irisnet und zusätzlich von Synergieeffekten zwischen den Produkten und Leistungen der Tochtergesellschaften. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz der KI im Bereich Digital Payment".

Weitere Informationen über die irisnet GmbH sind unter www.irisnet.de zu finden.

Über die net digital AG

Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34,

WKN: A2BPK3) gehandelt.

PR-/IR-Kontakt:

net digital AG

Telefon: +49 (0)211 975355-0

E-Mail: ir@net-digital.com

12.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: net digital AG Niederkasseler Lohweg 175 40547 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 89 3065 9216 E-Mail: ir@net-digital.com Internet: www.blackpearl.digital / www.net-digital.com

ISIN: DE000A2BPK34

WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 1224772

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1224772 12.08.2021

°