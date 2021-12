DGAP-News: NEXR Technologies bestellt Alexander Klos zum neuen Chief Financial Officer (deutsch)

NEXR Technologies bestellt Alexander Klos zum neuen Chief Financial Officer

NEXR Technologies bestellt Alexander Klos zum neuen Chief Financial Officer

Berlin, 9. Dezember 2021

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) hat Alexander Klos mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 interimistisch zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Alexander Klos tritt die Nachfolge von Erdal Kurtyener an, der das Unternehmen zuvor verlassen hatte, um sich auf eigenen Wunsch neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Erdal Kurtyener verlässt die Virtual-Reality-Branche, um im Management eines der größten deutschen Discounter Verantwortung für die Digitalisierung des Geschäftsmodells zu übernehmen. Alexander Klos ist im Management der NeXR Technologies SE als CFO verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Corporate-IT. Klos soll den von Kurtyener initiierten Ausbau des Finanzwesens fortsetzen und mit seiner langjährigen Expertise bei digitalen Geschäftsmodellen zur Entwicklung strategischer Partnerschaften beitragen.

Insgesamt verfügt Klos über rund 30 Jahre Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen für global agierende Digital-First-Unternehmen wie SoundCloud und Universal Music. Nach seinen Tätigkeiten als Director Finance für den Games-Entwickler Fishlabs und CFO des Social-Games-Marketing-Unternehmens Kuuluu war Alexander Klos zuletzt als CFO für die finanzielle Steuerung der Partner-Marketing-Plattform Ingenious Technologies AG zuständig.

Markus Peuler, CEO von NeXR Technologies: "Mit Alexander Klos gewinnen wir einen passionierten Finanz- und Technologieexperten als CFO, der mit seinem weitreichenden Netzwerk- und tiefen Plattformwissen die perfekte Besetzung ist, um das Wachstum von NeXR über den Ausbau von Partnerschaften und Prozessen zu beschleunigen. Erdal Kurtyener möchte ich auch im Namen des Verwaltungsrates für sein leidenschaftliches Engagement danken. Er hat in einer entscheidenden Zeit des Umbruchs die Verantwortung als CFO übernommen und wesentlich dazu beigetragen, NeXR durch schwieriges Fahrwasser zu steuern. Für seine berufliche und private Zukunft wünsche ich ihm viel Erfolg."

Über NeXR Technologies NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare, Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche Plattformen, die Avatare - so genannte digitale Zwillinge - in Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt werden können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NeXR Technologies SE Sven Pauly, CROSS ALLIANCE communication GmbH

sp@crossalliance.de www.crossalliance.de

Telefon: +49 (0) 89 125 09 03-31

