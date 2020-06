DGAP-News: Nexway AG veröffentlicht Jahresabschluss 2019 (deutsch)

Nexway AG veröffentlicht Jahresabschluss 2019

Nexway AG veröffentlicht Jahresabschluss 2019

8. Juni 2020, Karlsruhe (Deutschland) - Die Nexway AG, ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen für akademische Institutionen und E-Commerce-Marktplätze, hat heute ihren Jahresabschluss 2019 veröffentlicht.

Mit 84,3 Mio. EUR lag der Umsatz der Gesellschaft nur leicht unter dem Vorjahresniveau von 85,8 Mio. EUR. Der Rohertrag, berechnet als Umsatz abzüglich der Aufwendungen für bezogene Waren und wichtigste Kennzahl für das Geschäft der Nexway AG, sank um 3,3 Prozent auf 9,3 Mio. EUR. Wie erwartet blieb das Betriebsergebnis (EBIT) mit -2,7 Mio. EUR negativ (2018: 1,9 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Bilanzverlust von 4,5 Mio. EUR ausgewiesen, der zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Verlust von 1,6 Mio. EUR führt.

Die Geschäftsführung hat alle notwendigen Schritte unternommen, um die vollständige Finanzierung der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 sicherzustellen. Im April 2020 platzierte die Gesellschaft erfolgreich eine Anleihe in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Zusätzliche Mittelzuflüsse entstanden durch den kürzlich erfolgten Verkauf von Tochtergesellschaften. Darüber hinaus schloss die Gesellschaft am 2. Juni 2020 die Platzierung einer Kapitalerhöhung ab und erzielte hierdurch Emissionserlöse von rund 3,9 Mio. EUR.

Diese proaktiven Schritte haben die Kapitalbasis gestärkt und ein stabiles Fundament für die Gesellschaft geschaffen, die nun im Begriff ist, ihren erfolgreichen Academics-Bereich als Wachstumsmotor im globalen Bildungssektor wieder zu stärken und neu zu positionieren.

Der vollständige Finanzbericht 2019 der Nexway AG ist auf der Website der Gesellschaft (nur auf Deutsch) verfügbar: https://www.nexway.com/de/finanzberichte/

Im Gegensatz zum Vorjahr ist der vorgelegte Jahresabschluss nicht konsolidiert. Er umfasst somit den Einzelabschluss der Nexway AG (ehemals asknet AG). Die Gesellschaft hatte in der ersten Jahreshälfte 2019 die Nexway-Gruppe erworben und anschließend Mitte April 2020 sowohl die Nexway Group AG als auch die Nexway SAS im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierungsstrategie veräußert (siehe entsprechende Meldung vom 15. April 2020).

Die Hauptversammlung der Nexway AG findet am 14. August 2020 statt.

Über Nexway Die Nexway AG (vormals asknet AG) ist ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von Software für akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Die von Nexway angebotenen Beschaffungsportale werden von mehr als 80 % der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der Nexway AG ist Karlsruhe. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: NWAY, ISIN:DE000A2E3707).

Ansprechpartner Jan Schulmeister (CFO) +49(0)721/96458-0 investors@nexway.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nexway AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: investors@nexway.com Internet: https://www.nexway.com

ISIN: DE000A2E3707

WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1065479

