DGAP-News: Noratis AG: Hauptversammlung der Noratis AG beschließt Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie (deutsch)

Noratis AG: Hauptversammlung der Noratis AG beschließt Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie

^ DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Immobilien Noratis AG: Hauptversammlung der Noratis AG beschließt Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie

18.08.2020 / 13:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung der Noratis AG beschließt Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie

- Aufsichtsrat auf nunmehr 5 Mitglieder aufgestockt

- Igor Bugarski, CEO: "2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr"

Eschborn, 18. August 2020 - Die Aktionäre der Noratis AG ( ISIN: DE000A2E4MK4 , WKN: A2E4MK, "Noratis") haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Auch alle weiteren Beschlussvorlagen wurden mit großer Mehrheit der Stimmen angenommen.

Unter anderem wurde beschlossen, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf fünf zu erhöhen. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH, sowie Michael Nick, geschäftsführender Gesellschafter der Merz Holding GmbH & Co. KG. Beide sind Vertreter der Merz Gruppe, die sich Anfang 2020 als strategischer Investor mit nunmehr 45,5 Prozent an der Noratis AG beteiligt hat.

Igor Bugarski, CEO der Noratis AG: "2019 war für die Noratis ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten unser EBIT auf 15,8 Mio. Euro steigern und ein Ergebnis nach Steuern von 8,6 Mio. Euro erreichen. Mit der attraktiven Dividende lassen wir auch unsere Aktionäre an unserer guten Geschäftsentwicklung partizipieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass mit der beschlossenen Aufstockung des Aufsichtsrats unser neuer Großaktionär Merz Real Estate unseren Wachstumskurs neben den geplanten Kapitalmaßnahmen von bis zu 50 Mio. Euro bis 2024 nun auch personell begleiten wird."

Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH und neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied der Noratis AG, ergänzt: "Mit der zu Jahresbeginn erfolgten Kapitalerhöhung konnten wir während der Hochphase der Corona-Pandemie einen ersten wichtigen Beitrag für das weitere Wachstum des Unternehmens legen. Als neu gewählte Aufsichtsräte wollen Michael Nick und ich nun dazu beitragen, dass Noratis auch in der Zukunft nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder schafft - für Mieter und Kommunen ebenso wie für Mitarbeiter und Aktionäre."

Dr. Florian Stetter, Aufsichtsratsvorsitzender der Noratis AG: "Aufgrund der neuen Aktionärsstruktur mit der Familie Merz als langfristig orientiertem Ankerinvestor sehe ich die Noratis für die Zukunft sehr gut aufgestellt."

Die ursprünglich für den Juni geplante Hauptversammlung wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf den 18. August verlegt und wurde als Online-Veranstaltung durchgeführt. Insgesamt waren rund 60 Prozent des Grundkapitals von Noratis bei der Hauptversammlung vertreten. Alle Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung stehen im Investor Relations-Bereich unter www.noratis.de zur Verfügung.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

18.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1120035

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1120035 18.08.2020

°