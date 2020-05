One Square Advisory Services GmbH: SANHA GmbH & Co. KG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA- Anleihe 2013/2023

^ DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: SANHA GmbH & Co. KG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA- Anleihe 2013/2023

München, 25. Mai 2020 - Die Versammlung der Anleihegläubiger der SANHA GmbH & Co. KG hat im Einvernehmen mit dem Management und dem Gemeinsamen Vertreter mit deutlicher Mehrheit für ein modifiziertes Anpassungskonzept der Unternehmensanleihe 2013/2023 ( ISIN DE000A1TNA70 ) auf Basis des Gegenantrags eines Anleihegläubigers gestimmt.

Das Konzept umfasst im Wesentlichen folgende Anpassung der Anleihebedingungen:

* Verlängerung der Anleihelaufzeit um drei Jahre bis 2026

* Einführung eines reduzierten Staffelzinses bis 2026 wie folgt

* Vom 4. Dezember 2019 (einschließlich) bis zum 4. Juni 2022 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 4,0 % p.a.;

* Vom 4. Juni 2022 (einschließlich) bis zum 4. Juni 2023 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 5,0 % p.a.

* Vom 4. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 4. Juni 2026 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 6,0 % p.a.

* Erhöhung des Rückzahlungsbetrages auf 105 % zur Aufholung für die Reduzierung der Zinsen in den Jahren 2021 bis 2023

* Anpassung der Covenants und der Negativverpflichtung

* Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Genehmigung einer Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro

* Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der Beschlüsse

An der Versammlung nahmen Anleihegläubiger teil, die Schuldverschreibungen in Höhe von 9.351.000,00 Euro vertreten. Das entspricht 25,2 % der ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 37.063.000,00 Euro. Die Zustimmung zu den vier Tagesordnungspunkten lag bei über 99 %.

Die gefassten Beschlüsse der heutigen Anleihegläubigerversammlung werden in dieser Woche im Bundesanzeiger bekannt gemacht und in Kürze auf der Website des Unternehmens unter https://www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/zweite-glaeubigerversammlung/ verfügbar sein.

