DGAP-News: PANTAFLIX AG: Nico Buchholz ist neuer Geschäftsführer der Kreativagentur Creative Cosmos 15 (deutsch)

München, 16. November 2020. Die Kreativagentur Creative Cosmos 15 (CC15), eine Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7), organisiert ihre Geschäftsführung neu. So übernimmt Nico Buchholz fortan die Aufgaben von Nicolas Paalzow als CC15-Geschäftsführer. Nicolas Paalzow wiederum fokussiert sich als CEO der PANTAFLIX AG fortan stärker auf die Umsetzung der Gesamtkonzernstrategie.

Nico Buchholz stieß Anfang März 2019 zu CC15. Somit rückt ein in der Branche bestens vernetzter Experte aus den eigenen Reihen an die Spitze der Agentur, die unter anderem von Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer gegründet wurde. In kurzer Zeit absolvierte Buchholz bereits eine eindrucksvolle Laufbahn und entwickelte mit hoher Umsetzungskompetenz reichweitenstarke, innovative und passgenaue Kampagnen für Mercedes-Benz und jüngst XXXLutz. In seiner Rolle als Geschäftsführer wird Nico Buchholz seine unverkennbare und stilsichere Handschrift noch stärker in den Dienst von CC15 stellen und gleichzeitig ihre Marktposition weiter ausbauen.

"Vor etwa anderthalb Jahren habe ich mich für CC15 entschieden, da ich das enorme Potenzial aus Geschwindigkeit und Zugang zu Talent gesehen habe, was CC15 durch seine schlanke Struktur sowie die Anteilseigner mitbringt. Gemeinsam mit meinen KollegInnen habe ich noch viel vor und freue mich auf die neue Aufgabe als Geschäftsführer und die damit verbundene Möglichkeit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen", sagt Nico Buchholz, CC15-Geschäftsführer.

"Nico Buchholz ist der beste Nachfolger, den ich mir wünschen kann. Er wird die Chancen unserer Company für unsere Kunden nun auf oberster Ebene repräsentieren. Ich bin mir sicher, er wird dem Geschäft noch mehr Dynamik verleihen und wir schaffen damit beste Voraussetzungen für einen effizient aufgestellten PANTAFLIX-Konzern", sagt Nicolas Paalzow, CEO der PANTAFLIX AG.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloudbasierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

