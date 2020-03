PANTAFLIX AG schließt mit der ViacomCBS Global Distribution Group einen Vertrag über die Lizenzierung von Inhalten für werbefinanziertes Streaming auf PANTAFLIX

München, 12. März 2020. Die PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7) weitet das Content-Angebot durch eine Vereinbarung mit der ViacomCBS Global Distribution Group über die Lizenzierung von Inhalten für das werbefinanzierte AVoD-Angebot der konzerneigenen Streaming-Plattform PANTAFLIX weiter aus. Nutzer können bereits auf eine Vielzahl von Fernsehserien und Filmen aus der umfangreichen Bibliothek von Paramount Pictures zugreifen, wie z. B. die bahnbrechende Komödie "Voll daneben, voll im Leben", die Sci-Fi-Miniserie "Taken" von Steven Spielberg, den mit dem Academy(R)-Award ausgezeichneten Film "Rango" und die deutsche Actionkomödie "Offroad" - kostenlos und ohne Registrierung. Weitere Inhalte werden in den kommenden Monaten kontinuierlich hinzugefügt.

Manuel Uhlitzsch, CCO der PANTAFLIX AG: "Wir freuen uns, unseren Kunden noch mehr hochwertige Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen zu können. Die Vereinbarung verbessert gleichzeitig unsere Position im dynamisch wachsenden Streaming-Markt durch noch mehr Premium-Content, um zusätzliche Nutzer zu gewinnen."

Bernhard Schwab, Senior Vice President, Television Licensing, Paramount Pictures: "PANTAFLIX verfügt über außergewöhnliche Erfahrung und Kompetenz. Wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Weltklasse-Inhalte den Fans in ganz Deutschland zur Verfügung zu stellen."

Durch diese neue Kooperation vergrößert sich das Content-Angebot auf PANTAFLIX umgehend um zahlreiche Erfolgsproduktionen eines der weltweit größten Studios. Gleichzeitig stellt PANTAFLIX damit erneut seine Rolle als ein führender Distributor unter Beweis.

Filmfans bietet die PANTAFLIX VoD-Plattform mit ihren TVoD- und AVoD-Zugangswegen das jeweils passende Modell.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

About ViacomCBS Global Distribution Group: ViacomCBS Global Distribution Group is the leading distributor of premium content across multiple media platforms throughout the global marketplace. The division's portfolio is comprised of some of the world's most recognized brands, including feature films and television programs from Paramount Pictures, Paramount Television, Paramount Players, Paramount Animation, CBS Television Studios, CBS Television Distribution, CBS News, SHOWTIME Networks and Viacom brands. The division also has the largest distributed library of series and film titles, including global franchises such as "CSI: Crime Scene Investigation," "NCIS," "Star Trek," "SpongeBob SquarePants," "Transformers," "Mission: Impossible," and more. In addition, the division licenses a diverse lineup of scripted and unscripted formats for local production and participates in international co-productions. ViacomCBS Global Distribution Group is a division of ViacomCBS Inc.

PANTAFLIX Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de

ViacomCBS Global Distribution Group Brenda Ciccone Tel.: +1 323.956.8091 E-Mail: brenda_ciccone@paramount.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com; i.burkhardt@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com

ISIN: DE000A12UPJ7

WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 994909

