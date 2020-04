DGAP-News: Personalie: Novartis mit neuer Führung in Deutschland (deutsch)

Personalie: Novartis mit neuer Führung in Deutschland

* Heinrich Moisa wird zum Country President von Novartis in Deutschland ernannt. Darüber hinaus leitet Moisa weiterhin den Geschäftsbereich Onkologie des Unternehmens in Deutschland

* Dr. Thomas Lang tritt in die Geschäftsleitung von Novartis Pharma in Deutschland ein. Lang wird den Geschäftsbereich Pharma in Deutschland leiten

* Novartis ist eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen mit Sitz in Basel, Schweiz. Novartis hat 12 Standorte in Deutschland, darunter 6 Produktionsstandorte

Nürnberg, 15. April 2020 - Novartis Deutschland gab heute bekannt, dass Heinrich Moisa zum Country President Deutschland ernannt wurde. Moisa hat die deutsche Organisation bereits seit dem Wechsel von Dr. Sidonie Golombowski-Daffner ad interim geleitet. Darüber hinaus leitet Moisa weiterhin den Geschäftsbereich Onkologie in Deutschland. In seiner Rolle als Country President wird Moisa das Country Leadership Team (CLT) leiten und Novartis in Deutschland federführend extern vertreten.

Gleichzeitig gab Novartis bekannt, dass Dr. Thomas Lang zum 1. Juni 2020 in die Geschäftsleitung von Novartis Pharma in Deutschland eintreten wird. Lang wird den Geschäftsbereich Pharma in Deutschland leiten. Er folgt in dieser Position auf Golombowski-Daffner, die zum Global President der Advanced Accelerator Applications in Genf, Schweiz, einer Tochtergesellschaft von Novartis, ernannt worden ist. Die Position war von Remo Inglin, Geschäftsführer Finanzen, ad interim vertreten worden.

Lang kommt vom US-amerikanischen Pharmaunternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme), wo er seit 2001 in verschiedenen Funktionen beschäftigt war. Zuletzt führte er als Managing Director die Schweizer Landesorganisation. Als Vorsitzender des Executive Committee des Schweizer Industrieverbands Interpharma vertrat er die Interessen von 26 forschenden pharmazeutischen Unternehmen. Lang hat Medizin an der Universität in Würzburg studiert, dort auch promoviert und an einem Lehrkrankenhaus der Universität als Chirurg praktiziert.

Weitere Geschäftsführer der Novartis Pharma in Deutschland sind Remo Inglin, Geschäftsführer Finanzen, und Tobias Glück, Geschäftsführer People&Organisation. Zu Novartis gehören unter anderem die in Deutschland vertretenen Gesellschaften Sandoz/Hexal, Advanced Accelerator Applications und AveXis.

Über Novartis Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 7.400 Mitarbeiter an 12 Standorten. Weltweit sind bei Novartis rund 109 000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.novartis.de/ und http://www.novartis.com.

