DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 (deutsch)

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 / 2022 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis nach Steuern: - TEUR 45 (Vorjahresperiode - TEUR 37) Bilanzsumme: TEUR 4.809 (30.09.2021: TEUR 4.857) Eigenkapitalquote: 33,0 % (30.09.2021: 33,6 %)

Aufgrund der Geschäftsstruktur der Gesellschaft mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr fallen die Dividendenerträge aus dem Assetportfolio mit dem Beginn der Dividendensaison üblicherweise erst im zweiten Halbjahr des jeweils am 1. Oktober beginnenden Geschäftsjahres an. Dies gilt ganz besonders für die Beteiligungen der Q-Soft Verwaltungs AG an der RCM Beteiligungs AG und der KST Beteiligungs AG, die ihre Hauptversammlung jeweils üblicherweise erst im zweiten bzw. dritten Kalenderquartal des Jahres durchführen. Da das Geschäftsergebnis insbesondere von den Dividendeneinnahmen dieser Beteiligungen geprägt wird, weist die Q-Soft Verwaltungs AG somit wie in den Vorjahren für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen leichten Verlust in Höhe von TEUR 45 (Vorjahresperiode - TEUR 37) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhte Periodenverlust ist auf eine ebenfalls leichte Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Die Beschlussvorschläge zur letzten Hauptversammlung der Gesellschaft machten deren notarielle Beurkundung notwendig, weshalb sich die Kosten der Durchführung der Hauptversammlung gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8 erhöht haben. Alle übrigen Aufwands- und Ertragspositionen der Gesellschaft lagen im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahrsperiode weitgehend unverändert. Erträge aus Finanzgeschäften haben sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 wie in der Vorjahresperiode nicht ergeben

Wie in den Vorjahren werden im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 die Ausschüttungen aus den Beteiligungen an der KST Beteiligungs AG und an der RCM Beteiligungs AG erwartet.

Gechingen, 11. März 2022 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand

Kontakt: Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 Gechingen

Telefon 07031 4690960 Telefax 07056 965218 www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

Vorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de

ISIN: DE000A14KB33

WKN: A14KB3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 1300769

