DGAP-News: Schaeffler AG: Finanzvorstand Dr. Klaus Patzak verlässt Schaeffler AG (deutsch)

- Dr. Klaus Patzak scheidet auf eigenen Wunsch aus der Schaeffler AG aus

- Trennung im gegenseitigen Einvernehmen

- Nachfolge wird in Kürze bekannt gegeben

Herzogenaurach | 30. Juli 2021 | Dr. Klaus Patzak (56), Finanzvorstand der Schaeffler AG, hat den Aufsichtsrat der Schaeffler AG darüber informiert, dass er mit Wirkung zum 31. Juli 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden möchte.

Der Aufsichtsrat stimmte der Trennung, die im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt, auf einer heute hierzu einberufenen außerordentlichen Sitzung des Gremiums zu. Die Nachfolge wird in Kürze bekannt gegeben.

Herr Dr. Patzak übernahm am 1. August 2020 als Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG die Funktion des Finanzvorstands (CFO) mit Zuständigkeit für Finanzen & IT. Zuvor war er unter anderem als Geschäftsführer der Siemens Gas and Power Management GmbH tätig sowie als Finanzvorstand bei der Osram Licht AG und der Bilfinger SE.

"Wir respektieren den Wunsch von Herrn Dr. Patzak, aus unserem Unternehmen auszuscheiden. Er hat in seiner zwölfmonatigen Tätigkeit an der Spitze des Ressorts Finanzen & IT einen wertvollen Beitrag zur Fortentwicklung der Schaeffler AG geleistet. Hierfür möchte ich ihm im Namen des Aufsichtsrats meinen Dank aussprechen. Für seine persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Herrn Dr. Patzak alles Gute", sagt Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.900 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

