DGAP-News: SIG Combibloc Group AG: Kräftiges Umsatzwachstum und starke Cash-Generierung (deutsch)

25.02.2020 / 07:00

MEDIENMITTEILUNG

25. Februar 2020 SIG Combibloc Group ("SIG")

Kräftiges Umsatzwachstum und starke Cash-Generierung

Jahresergebnis 2019

- Kernumsatz bei konstanten Wechselkursen um 5,2% gesteigert; ausgewiesen um 7,5%

- Bereinigte EBITDA-Marge von 27,2% (2018: 27,5%)

- Bereinigtes Nettoergebnis deutlich gesteigert auf EUR 217 Millionen (EUR 149 Millionen)

- Freier Cashflow von EUR 267 Millionen; Dividendenerhöhung auf CHF 0.38 vorgeschlagen

- Nettoverschuldungsquote reduziert von 3,2x auf 2,8x EBITDA

Kennzahlen1: 2019

2019 2018 Ände- rung (In EUR Millionen oder %) Ausgewie- Währungsbe- sen reinigt Kernumsatz 1'766,9 1'644,3 7,5% 5,- 2% Bereinigtes EBITDA 485,4 461,5 5,2% Bereinigte EBITDA-Marge 27,2% 27,5% Marge aus bereinigtem EBITDA 21,0% 19,0% abzüglich Nettoinvestitionen Bereinigtes Nettoergebnis 217,4 148,9 Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie 0,68 0,62 (EUR) Freier Cashflow 266,8 68,2 Cash conversion 77% 69% Ausgewiesene Zahlen: 2019

2019 2018 Ä- n- d- e- r- u- n- g (In EUR Millionen oder %) Ausge- Währun- wie- gsbe- sen rei- nigt

Gesamtumsatz 1'783- 1'676,- 6- 4-

.9 1 ,- ,-

4- 2-

% %

EBITDA 479,7 395,1 2- 1- ,- 4- % Nettoergebnis 106,9 (83,9) 1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind, einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS definierten Kennzahlen, sind auf der Website von SIG zu finden unter: [1]https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-f igures 1. https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-figu res Kennzahlen1: 4. Quartal 2019

Drei Monate Drei Monate Änderung bis bis 31. Dez. 31. Dez. 2019 2018 (In EUR Millionen oder %) Aus- Währungs- gewiesen bereinigt Kernumsatz 531,3 497,9 6,7% 4,3% Bereinigtes EBITDA 156,1 150,9 3,4% Bereinigte EBITDA-Marge 29,2% 30,0% Bereinigtes Nettoergebnis 83,1 74,1 Ausgewiesene Zahlen: 4. Quartal 2019

Drei Drei Ä- Mona- Monate n- te bis d- bis 31. e- 31. Dez. r- Dez. 2018 u- 2019 n- g (In EUR million or %) Ausge- Währun- wie- gsbe- sen rei- nigt

Gesamtumsatz 535,2 503,3 6- 4-

,- ,-

3- 0-

% %

EBITDA 158,1 100,3 5- 7- ,- 5- % Nettoergebnis 55,2 (76,1) 1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind, einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS definierten Kennzahlen, sind auf der Website von SIG zu finden unter: [1]https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-f igures 1. https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-figu res Rolf Stangl, CEO von SIG, sagte zum Ergebnis: «Unsere Umsatzentwicklung im Jahr 2019 unterstreicht den Erfolg unserer Wachstumsstrategie, die seit vielen Jahren auf den Aufbau von Märkten ausserhalb Europas ausgerichtet ist. Gleichzeitig zeigen wir, dass wir auch in der EMEA-Region wachsen können, vor allem durch Marktanteilsgewinne in Europa und unsere Präsenz im Nahen Osten und in Afrika, wo 2019 in einigen Ländern ein besseres wirtschaftliches Umfeld herrschte.

Unsere ausgezeichnete Profitabilität konnten wir beibehalten, während wir weiterhin in Innovationen investieren und in neue Märkte und Produktkategorien vorstossen. Die starke Cashflow-Generierung ermöglicht es uns, gleichzeitig in das Geschäft zu investieren, eine attraktive Dividende zu zahlen und die Nettoverschuldung weiter zu reduzieren. In 2019 kündigten wir den Bau eines neuen Werks in China an, das unser Wachstum in der gesamten asiatisch-pazifischen Region unterstützen wird. Mit der Übernahme von Visy Cartons haben wir zudem eine vielversprechende Präsenz in Australien und Neuseeland aufgebaut, was das Potenzial dieser Region für uns weiter erhöht.

Unser Geschäft wird durch grundlegende Faktoren unterstützt, wie das Wachstum unserer Endmärkte, das von demografischen Entwicklungen, der Urbanisierung und den steigenden verfügbaren Einkommen angetrieben wird, unsere Technologie und unser technisches Know-how, welche zu unseren langjährigen Kundenbeziehungen beitragen, sowie das unvergleichliche Umweltprofil unserer Verpackungen, die grösstenteils aus erneuerbaren Materialien bestehen und zu 100% wiederverwertbar sind. Im Jahr 2020 werden wir fortfahren, die vielen Chancen zu nutzen, die unsere Branche bietet, und unser Ziel weiterverfolgen, ein über dem Markt liegendes Wachstum zu erzielen.»

Umsatz nach Regionen: 2019

2019 2018 Ände- rung (In EUR Millionen oder %) Ausgewie- Währungsberei- sen nigt EMEA (Europa, Naher Osten, 755,1 733,3 3,0% 2,8- Afrika) % APAC (Asien-Pazifik) 666,8 598,4 11,4% 6,0- % Americas (Nordund Südamerika) 329,5 297,3 10,8% 9,7- % Konzernfunktionen 15,5 15,3 Kernumsatz (Geschäft mit 1'766,9 1'644,3 7,5% 5,2- externen Kunden) % Umsatz aus Verkauf von 17,0 31,8 Faltschachtelkarton Gesamtumsatz 1'783,9 1'676,1 6,4% 4,2- % Der Kernumsatz von EUR 1,77 Milliarden beinhaltet auch die Konsolidierung von Visy Cartons für einen Monat. Ohne Visy Cartons betrug das Wachstum des Kernumsatzes währungsbereinigt 5,0%. Das robuste organische Wachstum wurde durch positive Wechselkurseffekte verstärkt, da alle wichtigen Währungen, mit Ausnahme des brasilianischen Real, im Laufe des Jahres gegenüber dem Euro aufwerteten. Das Wachstum wurde hauptsächlich von den Regionen APAC und Americas getragen, was auf günstige Marktbedingungen und die Erhöhung der Zahl der Abfüllanlagen in den letzten Jahren zurückzuführen ist. In der Region EMEA erhöhten sich die Umsätze in den Nahen Osten, während sich in Europa die Verkäufe im vierten Quartal beschleunigten.

Umsatz nach Regionen: 4. Quartal 2019

Drei Monate bis Drei Monate bis Ände- 31. Dez. 2019 31. Dez. 2018 rung (In EUR Millionen oder Ausgewiesen Währungsbereinigt %) EMEA (Europa, Naher 207,3 195,1 6,3% 6,- Osten und Afrika) 2% APAC (Asien-Pazifik) 211,3 194,4 8,7% 2,- 4% Americas (Nordund 107,9 102,0 5,7% 6,- Südamerika) 5% Konzernfunktionen 4,8 6,4 Kernumsatz (Geschäft mit 531,3 497,9 6,7% 4,- externen Kunden) 3% Umsatz aus Verkauf von 3,9 5,4 Faltschachtelkarton Gesamtumsatz 535,2 503,3 6,3% 4,- 0% EBITDA und bereinigtes EBITDA

2019 2018 (In EUR Bereinigte Bereinig- Bereinigte Bereinig- Änderung Millionen oder EBITDA-Mar- tes EBITDA-Mar- tes aus-gewie- %) ge EBITDA ge EBITDA sen EMEA (Europa, 32,1% 242,2 33,5% 245,4 (1,3%) Naher Osten und Afrika) APAC 33,5% 228,9 30,3% 191,1 19,8% (Asien-Pazifik) Americas 25,5% 84.1 27,2% 81,0 3,8% (Nordund Südamerika) Konzernfunktio- (69,8) (56,0) nen Total 27,2% 485,4 27,5% 461,5 5,2% Das bereinigte EBITDA stieg trotz einer im Vergleich zu 2018 um EUR 3 Millionen niedrigeren Dividende aus dem Joint Venture im Nahen Osten um 5,2% auf EUR 485 Millionen. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 27,2% (2018: 27,5%). Umsatzwachstum und Währungseffekte trugen zur Erhöhung des bereinigten EBITDA bei und machten höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten mehr als wett, die aufgrund von Investitionen in Wachstumsmärkte und zusätzlichen Kosten als Folge der Börsennotierung resultierten.

Das EBITDA stieg um 21,4% auf EUR 480 Millionen. Der deutlich höhere Anstieg als beim bereinigten EBITDA war weitgehend auf einen nicht realisierten Gewinn aus Derivaten, verglichen mit einem Verlust im Jahr 2018, sowie auf niedrigere transaktionsbezogene Kosten zurückzuführen.

Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis

Der bereinigte Nettogewinn stieg auf EUR 217 Millionen, verglichen mit EUR 149 Millionen im Jahr 2018. Die Verbesserung ist eine Folge des höheren Ergebnisbeitrags aus dem operativen Geschäft und eines geringeren Nettofinanzaufwands nach der Reduzierung und Refinanzierung der Schulden im Zusammenhang mit dem Börsengang. Darüber hinaus lag der bereinigte effektive Steuersatz mit 25,9% niedriger als im Vorjahr (32,9%).

Das ausgewiesene Nettoergebnis verbesserte sich von einem Verlust von EUR 84 Millionen im Jahr 2018 zu einem Gewinn von EUR 107 Millionen im Jahr 2019.

Investitionen

Die Bruttoinvestitionen beliefen sich 2019 auf EUR 182 Millionen (2018: EUR 214 Millionen). Nach einer Phase von bedeutenden Investitionen in Abfüllanlagen in Asien-Pazifik im Zusammenhang mit dem Launch von combismile gingen die Bruttoinvestitionen in Abfüllanlagen etwas zurück. Die Nettoinvestitionen, nach Abzug der von Kunden erhaltenen Vorabzahlungen für Abfüllanlagen, betrugen EUR 110 Millionen, verglichen mit EUR 143 Millionen Euro im Vorjahr. Das Verhältnis der Nettoinvestitionen zum Umsatz betrug 6,2% und lag damit unter dem Zielbereich von 8 bis 10%.

Ausbau der Kapazität

Im Juli 2019 kündigte SIG eine Erweiterung ihres Produktionsnetzwerks im asiatisch-pazifischen Raum mit dem Bau einer zweiten Produktionsanlage für Verpackungen im Suzhou Industrial Park in China an. Das Werk wird von Synergien mit dem bestehenden SIG-Betrieb in Suzhou profitieren und bezüglich Umweltverträglichkeit, Sicherheit und Produktivität höchste Anforderungen erfüllen. Die Gesamtinvestition von EUR 180 Millionen wird mit einem chinesischen Partner zum Teil über Leasing finanziert. Die Prognose für die Nettoinvestitionen im Bereich von 8 bis 10% des Umsatzes im Jahr 2020 und auf mittlere Sicht bleibt unverändert. Die Anlage in Suzhou wird voraussichtlich Anfang 2021 in Betrieb gehen.

Freier Cashflow

(In EUR Millionen) 2019 2018 Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit 438,1 260,2 Dividenden aus Joint Ventures 20,7 23,7 Erwerb von Sachanlagen und immateriellen (182,2) (213,9) Vermögenswerten Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (9,8) (1,8) Freier Cashflow 266,8 68,2 Der freie Cashflow stieg von EUR 68 Millionen Euro im Vorjahr auf EUR 267 Millionen, was auf höhere Gewinne aus dem operativen Geschäft, niedrigere Finanzierungskosten und geringere Nettoinvestitionen zurückzuführen ist, die teilweise durch höheres Betriebskapital ausgeglichen wurden.

Übernahme von Visy Cartons

Am 29. November 2019 erwarb SIG die Visy Cartons Pty Ltd. (Visy Cartons) von VisyPak Operations Pty Ltd., einer Tochtergesellschaft von Pratt Consolidated Holdings Pty Ltd., für AUD 70 Millionen (rund EUR 43 Millionen). Visy Cartons wird Teil des Geschäfts von SIG in der Region Asien-Pazifik. Die Übernahme wird in den kommenden Jahren voraussichtlich bedeutende Synergien aus der Optimierung der Beschaffung und dem Zugang zu den neuesten Technologien und Lösungen von SIG generieren.

Visy Cartons ist einer der führenden Anbieter auf dem australischen Getränkekartonmarkt und es besteht ein erhebliches Potenzial für die Ausweitung des Geschäfts in Neuseeland. Das Wachstum in diesen Märkten ist auf Molkereien zurückzuführen, die in den Export nach China und anderen asiatischen Ländern investieren, wo die Nachfrage nach Premium-Milch rasch wächst.

Nettoverschuldung und Nettoverschuldungsquote

(In EUR Millionen) Per 31. Per 31. Dez. Dez. 2019 2018 Bruttoschulden 1'614,4 1'618- ,7 Flüssige Mittel1 261,0 157,1 Nettoschulden 1'353,4 1'461- ,6 Nettoverschuldungsquote2 (letzte zwölf 2,8x 3,2x Monate)

1 Inklusive flüssiger Mittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 2 Nettoschulden im Verhältnis zum bereinigten EBITDA

Die starke Cashflow-Generierung trug zu einer Verringerung der Nettoverschuldungsquote von 3,2x auf 2,8x EBITDA bei. Darin ist die Finanzierung der Übernahme von Visy Cartons bereits berücksichtigt.

Moody's passte das Rating der SIG Combibloc Group AG im Oktober 2019 von Ba3 auf Ba2 an. S&P hob im Dezember 2019 den Ausblick auf Positiv an, wobei das Rating mit BB+ unverändert belassen wurde.

Das Unternehmen prüft Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Finanzierungsstruktur abhängig von den Marktbedingungen.

Dividende

Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung vom Dienstag, 7. April 2020, eine Dividende von CHF 0.38 pro Aktie für das Jahr 2019 vorschlagen (2018: CHF 0.35 pro Aktie).

Ausblick für 2020

Für 2020 erwartet das Unternehmen ein währungsbereinigtes Wachstum des Kernumsatzes am unteren Ende einer Bandbreite von 6 bis 8%, einschliesslich der ganzjährigen Konsolidierung von Visy Cartons. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich am unteren Ende einer Spanne von 27 bis 28% liegen, unter Berücksichtigung der anhaltenden Investitionen in die geografische Expansion und in Innovationen sowie einer geringeren Profitabilität von Visy Cartons vor der Realisierung von Synergien.

Im Zuge des Baus des neuen Werks in China werden die Nettoinvestitionen im Jahr 2020 voraussichtlich am oberen Ende der angestrebten Bandbreite von 8 bis 10% des Umsatzes liegen. Der freie Cashflow könnte daher etwas niedriger ausfallen als 2019.

Das Unternehmen hält an seiner mittelfristigen Prognose eines währungsbereinigten Wachstums des Kernumsatzes von 4 bis 6% und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 29% fest. Die Nettoinvestitionen sollten innerhalb von 8 bis 10% des Umsatzes bleiben. SIG plant, eine Dividendenausschüttungsquote von 50 bis 60% des bereinigten Nettogewinns beizubehalten und gleichzeitig die Nettoverschuldungsquote in Richtung 2x EBITDA zu reduzieren.

Geschäftsbericht 2019

SIG hat heute den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht, der die operativen und finanziellen Ergebnisse des Konzerns zusammen mit der geprüften konsolidierten und statutarischen Jahresrechnung von SIG, dem Entschädigungsbericht, der die Vergütungspolitik des Konzerns erläutert, und dem Corporate Governance-Bericht enthält. Alle Publikationen können unter https://www.sig.biz/investors/en/performance/annual-reports heruntergeladen oder in gedruckter Form kostenlos bei der SIG Combibloc Group AG, Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, bestellt werden.

Der aktualisierte Corporate Responsibility Report wird am 31. März 2020 veröffentlicht.

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 674 6508 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Schweiz jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5.500 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG mehr als 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

Haftungsausschluss & Warnhinweis

Die in dieser Medienmitteilung und in den hier angegebenen Links zu unserer Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verwendung in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit oder durch Personen bestimmt, in denen eine solche Verwendung eine Rechtsverletzung darstellen würde. Wenn dies auf Sie zutrifft, sind Sie nicht berechtigt, auf solche Informationen zuzugreifen oder sie zu verwenden.

Diese Medienmitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Vorhersagen über uns und unsere Branche beruhen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören, ohne Einschränkung, alle Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge vorhersagen, prognostizieren, anzeigen oder implizieren können, und die die Wörter "können", "werden", "sollen", "fortfahren", "glauben", "voraussehen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "projizieren", "planen", "werden wahrscheinlich fortfahren", "werden wahrscheinlich dazu führen" oder Wörter oder Sätze mit ähnlicher Bedeutung enthalten können. Auf solche Aussagen sollte man sich nicht verlassen, da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäss Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der SIG Combibloc Group AG ("SIG", das "Unternehmen" oder der "Konzern") liegen, die dazu führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse von SIG wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von früheren Ergebnissen) abweichen. Für alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, verweisen wir auf unseren Emissionsprospekt für den Börsengang. SIG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Umstände oder anderes zu berücksichtigen. Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die Performance in der Vergangenheit keine Anhaltspunkte für die zukünftige Performance darstellt. Bitte beachten Sie auch, dass Zwischenergebnisse nicht notwendigerweise auf die Ergebnisse des Gesamtjahres hindeuten. Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Berater konsultieren.

Einige Finanzinformationen in dieser Medienmitteilung wurden gerundet, so dass die in dieser Präsentation als Gesamtzahlen ausgewiesenen Zahlen leicht von der exakten arithmetischen Aggregation der vorhergehenden Zahlen abweichen können.

Die beigefügten Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für ein Wertpapier in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar und stellen kein Angebot, keine Aufforderung oder einen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem oder an eine Person, an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unrechtmässig wäre. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nur dann angeboten oder verkauft werden, wenn sie registriert sind oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden soll, erfolgt mittels eines Prospekts, der bei jedem Emittenten solcher Wertpapiere erhältlich ist und der detaillierte Informationen über uns enthält.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA.

(In EUR Millionen) 2019 2018

Gewinn / (Verlust) für die Berichtsperiode 106,9 (83.9)

Nettofinanzaufwand 44,6 206,4

Steueraufwand 41,1 0,9

Abschreibungen und Amortisationen 287,1 271,7

EBITDA 479,7 395,1

Bereinigungen EBITDA:

Ersatz des Anteils am Gewinn oder Verlust von Joint 5,3 14,8

Ventures durch Bardividenden

Restrukturierungskosten, netto 1,8 4,3

Unrealisierte (Gewinne) / Verlust auf Derivaten (10,1) 23,1

Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen und 4,3 19,7

Akquisitionen

Andere 4,4 4,5

Bereinigtes EBITDA 485,4 461,5

Die Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum bereinigten Nettoergebnis.

(In EUR Millionen) 2019 2018 Gewinn / (Verlust) für die Berichtsperiode 106,9 (83,9)

Nicht cash-wirksame Währungseffekte bei Darlehen (1,2) (58,8)

in nicht-funktionaler Währung und realisierte Währungseinflüsse aufgrund von Refinanzierung

Amortisation von Transaktionskosten 2,8 11,0

Nettoänderung beim Fair Value von Derivaten 1,5 7,4

Nettoeffekt bei vorzeitiger Rückzahlung von - 82,5

Anleihen

Nettoeffekt bei vorzeitiger Rückzahlung von - 56,3

Darlehen mit fester Laufzeit

Abschreibungen und Amortisation von 136,5 140,1

Kaufpreisallokationen

Bereinigung EBITDA 5,7 66,4

Steuereffekte (34,8) (72,1)

Bereinigtes Nettoergebnis 217,4 148,9

