DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Geschäftszahlen für das Jahr 2019 (deutsch)

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Geschäftszahlen für das Jahr 2019

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Geschäftszahlen für das Jahr 2019

- Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen

- Bruttomarge auf Vorjahresniveau

- Steigerung für Umsatz und Ergebnis 2020 geplant

- Bereits 12,4 Mio. EUR Anzahlung für CIGS Großauftrag erhalten

- COVID-19 Pandemie beeinträchtigt die kurzfristige Geschäftsentwicklung

Kahl am Main, 24. März 2020 - Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat SINGULUS TECHNOLOGIES nach IFRS (International Financial Reporting Standards) einen Umsatz von 79,4 Mio. EUR (Vorjahr 127,5 Mio. EUR) erreicht. Es wurde ein operatives Ergebnis (EBIT) von -8,2 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: 6,8 Mio. EUR). Aufgrund der Insolvenz eines großen Kunden im Segment Solar entstanden der Gesellschaft in 2019 Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR, die im EBIT berücksichtigt wurden. Vor Abschreibungen (EBITDA) wurde mit -4,1 Mio. EUR ebenfalls ein negatives Ergebnis verzeichnet (Vorjahr: 9,1 Mio. EUR).

SINGULUS TECHNOLOGIES hat am 15. Januar 2020 die Verträge über einen Großauftrag von über 50 Mio. EUR mit der China National Building Materials Group, (CNBM) Peking, China, für den Standort Xuzhou für die Lieferung von Anlagen zur Produktion von CIGS Solarmodulen unterzeichnet. SINGULUS TECHNOLOGIES hat für diese Aufträge bis heute bereits 12,4 Mio. EUR der vereinbarten Anzahlungen vereinnahmt. Die Verträge wurden im ersten Quartal in den Auftragsbestand genommen.

Im Berichtsjahr 2019 lag der Auftragseingang mit insgesamt 39,7 Mio. EUR (Vorjahr: 86,8 Mio. EUR) aufgrund von Verzögerungen bei maßgeblichen Projekten deutlich unter dem Vorjahresvergleichswert. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2019 betrug 26,3 Mio. EUR (Vorjahr: 66,0 Mio. EUR). Der operative Cashflow des Konzerns war im Geschäftsjahr 2019 mit -3,2 Mio. EUR negativ (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR). Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 14,8 Mio. EUR ist leicht gestiegen (Vorjahr: 13,5 Mio. EUR). Im Berichtsjahr lag die Bruttomarge mit 28,8 % trotz insgesamt niedrigerer Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 28,1 %).

Im Geschäftsjahr 2019 stieg die Mitarbeiterzahl im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern auf 351 Personen zum 31. Dezember 2019 (31. Dezember 2018: 343 Mitarbeiter). Im Inland betrug die Zahl der Mitarbeiter zum Jahresende 296 Mitarbeiter (Vorjahr: 293 Mitarbeiter).

Ausblick SINGULUS TECHNOLOGIES plant für das laufende Jahr (nach IFRS) aufgrund der aktuellen Prognose einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse und Ergebniskennzahlen im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse sollen im Geschäftsjahr 2020 innerhalb einer Bandbreite von 120 Mio. EUR bis 140 Mio. EUR liegen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll sich ebenfalls positiv entwickeln und mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag abschließen. Wesentliche Voraussetzung in der Planung sind dabei, dass die aufgrund der bereits kontrahierten Großaufträge zu leistenden Teilzahlungen auch tatsächlich bzw. nicht mit materieller Verzögerung erfolgen.

Die Erreichung dieser Finanzkennzahlen setzt eine planmäßige Entwicklung der Geschäftstätigkeit in diesem Geschäftsjahr voraus. Eine erhebliche Verzögerung der laufenden Projekte durch die COVID-19 Pandemie könnte zu einer deutlichen, negativen Beeinflussung der Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2020 führen. Es ist jedoch für die Gesellschaft derzeit nicht möglich, die Implikationen und Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit abschließend zu beurteilen. Das Management überwacht die Situation, um erforderliche Gegenmaßnahmen zeitnah umsetzen zu können.

Für das Jahr 2021 prognostiziert die Gesellschaft, gemessen am Mittelwert der oben genannten Bandbreite, einen weiteren Anstieg der Umsatzerlöse. Das operative Ergebnis (EBIT) soll entsprechend ansteigen.

Auf einen Blick - Konzern-Kennzahlen 2019 - 2018

2019 2018 Umsatz Mio. EUR 79,4 127,5 Auftragseingang Mio. EUR 39,7 86,8 Auftragsbestand (31.12.) Mio. EUR 26,3 66,0 EBIT Mio. EUR -8,2 6,8 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR -10,3 4,8 Periodenergebnis Mio. EUR -11,3 0,8 Operating-Cashflow Mio. EUR -3,2 2,5 Eigenkapital Mio. EUR 7,0 19,7 Bilanzsumme Mio. EUR 83,7 104,1 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 13,4 13,4 Mitarbeiter (31.12.) 351 343 Gewichtete Anzahl der Aktien, Basic Stück 8.896.527 8.896.527 Ergebnis pro Aktie, Basic EUR -1,27 0,09

SINGULUS TECHNOLOGIES Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleiter, Medizintechnik sowie Consumer Goods und Datenspeicher eingesetzt werden.

