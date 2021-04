Sixt SE: SIXT Aufsichtsrat beruft international erfahrenen Wirtschaftsexperten und KPMG-Regionalvorstand Kai Andrejewski zum neuen Finanzvorstand ab Juni 2021

- Der renommierte Finanzexperte und Wirtschaftsprüfer, aktuell Regionalvorstand und Managing Partner bei KPMG, verfügt über 25-jährige internationale Berufserfahrung und verstärkt ab dem 1. Juni 2021 das Management Board der Sixt SE

- Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Joussen: "Prof. Dr. Andrejewski ist durch seine Erfahrung und sein Wissen die ideale Besetzung, um die Wachstumsstrategie von SIXT weiterhin mit Kontinuität sowie verlässlicher und konservativer Finanzplanung zu begleiten. Seinem Vorgänger Jörg Bremer danken wir für sein geleistetes sehr großes Engagement in den vergangenen drei Jahren."

- Erich Sixt: "Das historisch exponentielle Wachstum durch unsere Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategie ONE erfordert in gleichem Maße eine weitere Transformation und Digitalisierung unseres Finanzressorts. Wir setzen dabei auch zukünftig auf unsere erfolgreiche solide und konservative Finanzstrategie und freuen uns, dass wir mit Kai Andrejewski einen Experten für unser Vorstandsteam gewinnen konnten, der ein hohes Maß an Integrität und Teamgeist mitbringt."

- Prof. Dr. Andrejewski wird die Ressorts Global Financial Performance, Corporate Finance, Steuern, Recht sowie Governance & Controls verantworten. Für den neuen Bereich Global Financial Performance, in dem die Bereiche Finanzen, Controlling sowie Fahrzeugeinkauf gebündelt werden, ernennt das Unternehmen den langjährigen SIXT-Manager und vorherigen USA-CEO Sebastian Birkel zum Bereichsvorstand. Das Finanzressort wird damit um den wichtigen Bereich Fahrzeugeinkauf erweitert

Pullach, 15. April 2021 - Auf seinem Weg, SIXT als digitalen und internationalen Mobilitätsanbieter Nummer 1 in die Zukunft zu führen und sich in einer rasant verändernden Wirtschaftswelt auch zukünftig erfolgreich zu behaupten, passt das Unternehmen seinen Finanzbereich an und verstärkt sein Management strategisch und entscheidend. Zum 1. Juni 2021 wird Prof. Dr. Kai Andrejewski (53) vom Aufsichtsrat als neuer Chief Financial Officer (CFO) in das Management Board der Sixt SE berufen und die Ressorts Global Financial Performance, Corporate Finance, Steuern, Recht sowie Governance & Controls verantworten. Für den neuen Bereich Global Financial Performance, in dem die Bereiche Finanzen, Controlling sowie Fahrzeugeinkauf gebündelt werden, ernennt das Unternehmen den langjährigen SIXT-Manager und vorherigen USA-CEO Sebastian Birkel (38) zum Bereichsvorstand. Das Finanzressort wird damit um den wichtigen Bereich Fahrzeugeinkauf erweitert. Der neue Zuschnitt unterstreicht die ganzheitliche Ausrichtung des Finanzbereiches der Sixt SE mit dem Ziel, bereichsübergreifende Informationsbedarfe zu verzahnen.

Kai Andrejewski verfügt über eine beeindruckende, internationale Erfahrung von über 25 Jahren, davon 10 Jahre als Regionalvorstand und Managing Partner bei der renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Dort hat der Münchner Finanzexperte insgesamt 18 Jahre eng und erfolgreich mit Weltkonzernen verschiedener Branchen zusammengearbeitet. Der promovierte Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Diplom-Kaufmann startete 1993 seine berufliche Laufbahn und durchlief Stationen in Chicago, Paris, Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München. Als Managing Partner betreute er namhafte und global tätige DAX- und MDAX-Unternehmen. Seit 2016 leitete er zusätzlich den KPMG Think Tank Audit Committee Institute. 2011 wurde er zum Professor fur Accounting und Auditing an der Privaten Fachhochschule Gottingen berufen.

In seiner neuen Funktion folgt Kai Andrejewski auf Jörg Bremer, der SIXT zum 1. Juni 2021 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Friedrich Joussen, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sixt SE: "Prof. Dr. Andrejewski ist durch seine langjährige Erfahrung im Kapitalmarkt und sein Wissen vor allem in den Bereichen Steuer- und Bilanzrecht sowie Corporate Governance die ideale Besetzung, um die Wachstumsstrategie von SIXT weiterhin mit Kontinuität sowie verlässlicher und solider Finanzplanung zu begleiten. Wir sind sicher, dass er einen entscheidenden Beitrag leisten wird, den erfolgreichen Kurs der Sixt SE als moderner Mobilitätsdienstleister weiter voranzutreiben. Seinem Vorgänger Jörg Bremer danken wir für sein geleistetes sehr großes Engagement in den vergangenen drei Jahren und wünschen ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles erdenklich Gute."

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Das historisch exponentielle Wachstum durch unsere Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategie ONE erfordert in gleichem Maße eine weitere Transformation und Digitalisierung unseres Finanzressorts. Wir setzen dabei auch zukünftig auf unsere erfolgreiche solide und konservative Finanzstrategie und freuen uns, dass wir mit Kai Andrejewski einen Experten für unser Vorstandsteam gewinnen konnten, der ein hohes Maß an Integrität und Teamgeist mitbringt. Er teilt unsere klare Vision internationaler, digitaler und nachhaltiger Mobilität. Mobilität, die Menschen das Leben leichter macht und zueinander bringt. Wir danken Herrn Bremer für seinen großen Einsatz und sein erfolgreiches Wirken für SIXT und wünschen ihm für seinen beruflichen und persönlichen Lebensweg alles Gute."

"SIXT ist ein einzigartiges Unternehmen mit einer unglaublichen Erfolgsgeschichte, unverwechselbaren Kultur und einer inspirierenden Zukunftsvision von Mobilität. Als Finanzvorstand geht es mir nicht nur um Zahlen, sondern auch um die Werte, die dahinterstehen. Den Finanzmarkt von der Idee nachhaltiger und individueller Mobilität zu begeistern, wie SIXT sie kreiert, ist eine fantastische Chance und Herausforderung", sagt Kai Andrejewski, zukünftiger Finanzvorstand der Sixt SE.

Über SIXT: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt: Sixt SE Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz Sixt Central Press Office Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700 Mail: pressrelations@sixt.com

