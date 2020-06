Sonoro Metals Corp. gibt dritte Absichtserklärung zur Finanzierung und Entwicklung des geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs Cerro Caliche bekannt

11.06.2020

Sonoro gibt dritte Absichtserklärung zur Finanzierung und Entwicklung des geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs Cerro Caliche bekannt

VANCOUVER, Kanada, 11. Juni 2020, Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") stellt das folgende Update hinsichtlich Abkommen für eine Projektfremdfinanzierung und für Engineering, Procurement und Construction ("EPC", Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) mit in China ansässigen EPC-Unternehmen bereit.

Das Unternehmen hat ein drittes Memorandum of Understanding ("MoU", Absichtserklärung) zur Finanzierung und Entwicklung seines geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs ("HLPO", Heap Leach Pilot Operation) Cerro Caliche abgeschlossen. Bis zum 28. Februar 2020 hatte Sonoro zwei MoUs bezüglich Projektfremdfinanzierung und EPC-Dienstleistungen für sein geplantes HLPO Cerro Caliche abgeschlossen.

"Diese jüngste Absichtserklärung stammt von einem der führenden chinesischen Unternehmen, dessen geologisches Team alle Daten von Sonoro ausführlich analysiert und als ein Projekt genehmigt hat, mit dem sie fortfahren möchten", sagte der Vertreter des Unternehmens, Dr. Wei Qian. "Das ist eine sehr gute Bestätigung und ein deutliches Anzeichen, dass die Geschäftstätigkeit in China wieder aufgenommen wird", fügte Dr. Qian hinzu.

Sonoro erwartet, dass das Unternehmen in den kommenden Wochen detaillierte Vorschläge hinsichtlich der Bereitstellung von EPC-Diensten zusammen mit der Projektfinanzierung erhalten wird, da die internen Reisebeschränkungen in China weiter gelockert werden.

Sonoros Führungsteam und die EPC-Unternehmen warten weiterhin auf eine weitere Lockerung der aktuellen internationalen Reisebeschränkungen, damit persönliche Treffen in China stattfinden und die technischen Teams der verschiedenen EPC-Unternehmen zum geplanten Minenstandort im mexikanischen Bundesstaat Sonora fliegen können. Die Neuplanung dieser Treffen unterliegt den chinesischen und mexikanischen Behörden, die den chinesischen Bürgern grünes Licht geben, um nicht unbedingt notwendige Reisen nach Mexiko durchführen zu können.

Chairman John Darch, der Director of Finance, Neil Maedel, und Sonoros Vertreter, Dr. Wei Qian, hatten ursprünglich geplant, China im vergangenen Februar 2020 zu besuchen, damit sie die Gespräche über detaillierte Vereinbarungen fortsetzen können, wie sie jetzt in den jeweiligen MoUs dargelegt sind. Trotz der verzeichneten Erfolge im Umgang mit dem Virus bleiben Chinas Gesundheitsbeamte vorsichtig. In Mexiko wurden die meisten Bergbauaktivitäten wieder aufgenommen, da die Sperrung der Explorations- und Bergbautätigkeiten in diesem Land kürzlich aufgehoben wurde. Dies weist darauf hin, dass in dem Gebiet mit mehr als 80 % der mexikanischen Bergbauproduktion nur sehr wenige oder keine COVID-19-Infektionen in der lokalen Bevölkerung auftreten.

"Wir freuen uns sehr, diese neueste Absichtserklärung umzusetzen", sagte John Darch, Chairman des Unternehmens. "Wie Dr. Qian bin ich besonders durch die Tatsache ermutigt, dass in dieser herausfordernden Zeit drei der gut etablierten und hoch angesehenen chinesischen EPC-Unternehmen, die wir in China getroffen haben, weiterhin aktiv eine Geschäftsbeziehung mit Sonoro pflegen."

Über Sonoro Metals Corp.

Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.

Im Auftrag des Board of Directors von SONORO METALS CORP.

JOHN DARCH Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sonoro Metals Corp. John Darch, Chairman Tel. (604) 632-1764 info@sonorometals.com

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

