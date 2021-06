DGAP-News: Swiss Re reduziert ihre Beteiligung an Phoenix durch Verkauf von ca. 6,6% der Anteile für 437 Mio. GBP (deutsch)

Swiss Re reduziert ihre Beteiligung an Phoenix durch Verkauf von ca. 6,6% der Anteile für 437 Mio. GBP

23.06.2021 / 07:00

Zürich, 23. Juni 2021 - Swiss Re gab heute bekannt, dass sie ihre Beteiligung an Phoenix Group Holdings plc, die im Zuge des Verkaufs von ReAssure im Jahr 2020 erworben wurde, durch den Verkauf eines Anteils von ca. 6,6% für 437 Mio. GBP im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens reduziert hat.

Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer regelmässigen Überprüfung und Neugewichtung des Anlageportfolios der Swiss Re und steht im Einklang mit der Gesamtanlagestrategie der Gruppe für Aktien und alternative Anlagen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf hat Phoenix Swiss Re die Zustimmung erteilt, diese Transaktion vor dem Ablauf der zwischen den Parteien vereinbarten Lock-up-Vereinbarung am 23. Juli 2021 durchzuführen. Der Verkauf wird voraussichtlich am 25. Juni 2021 vollzogen.

Die Transaktion wird nach derzeitiger Einschätzung zu einem Anstieg im niedrigen einstelligen Bereich der SST-Quote der Gruppe führen. Die Auswirkungen der Transaktion auf das US-GAAP-Ergebnis von Swiss Re werden voraussichtlich nicht signifikant sein.

Swiss Re hat einer Lock-up-Vereinbarung in Bezug auf ihren verbleibenden Anteil von ca. 6,6% an Phoenix von 90 Tagen nach Vollzug zugestimmt, vorbehältlich von Verzichtserklärungen, wie es für eine solche Transaktion üblich ist. Die verbleibende Beteiligung wird weiterhin durch eine Mark-to-Market-Bewertung im US-GAAP-Ergebnis erfasst werden.

Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com. Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com.

Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Re Ltd Mythenquai 50/60 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0) 43 285 71 71 E-Mail: Media_Relations@swissre.com Internet: www.swissre.com

