DGAP-News: va-Q-tec wächst im 1. Halbjahr 2020 weiter deutlich und steigert Profitabilität (deutsch)

va-Q-tec wächst im 1. Halbjahr 2020 weiter deutlich und steigert Profitabilität

* Umsatzwachstum von +14% in H1 2020 auf 35,7 Mio. EUR

* Geschäftsbereich Systeme (Verkauf von Thermoboxen) trägt mit +77% besonders stark zum Umsatzwachstum bei

* Umsatzanteil der Healthcare-Branche steigt in H1 2020 deutlich auf 77% (H1 2019: 63%)

* EBITDA wächst deutlich überproportional um 44% auf 6,3 Mio. EUR

* EBITDA-Marge verbessert sich weiter auf 18% vom Umsatz bzw. 15% vom Gesamtertrag (Vj.: 14% bzw. 13%)

* Mit 0,2 Mio. EUR positives EBIT zum Halbjahr (Vj.: -1,6 Mio. EUR)

* Konkretisierung der Prognose 2020: Umsatzwachstum von 10-15% bei leicht verbesserter EBITDA-Marge

Würzburg, 13. August 2020. Die va-Q-tec AG ( ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik), veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020, die auch in Zeiten der CoVid-19-Pandemie ein weiterhin robustes Wachstum ausweisen. Dabei konnten insbesondere die Geschäftsbereiche Systeme sowie Service zulegen, was zu einer deutlich gesteigerten Gesamtprofitabilität des Konzerns führte.

Der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 erhöhte sich deutlich um 14% auf 35,7 Mio. EUR (Vorjahr: 31,3 Mio. EUR). Der auf die Healthcare-Branche entfallende Anteil machte einen Sprung auf 77% (Vorjahr: 63%). Während das Produktgeschäft aufgrund von kundenseitigen Produktionsunterbrechungen im Zuge von CoVid-19 zurückging, konnten die Geschäftsbereiche Systeme und Service von einer deutlich gestiegenen Nachfrage aus dem Healthcare-Sektor profitieren. Beispielsweise wurden in Containern von va-Q-tec weltweit mehrere Millionen Corona-Testkits ausgeliefert.

Im Systemgeschäft (Verkauf thermischer Verpackungen) wuchs der Umsatz kräftig um 77% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 10,5 Mio. EUR (Vorjahr: 5,9 Mio. EUR). Besonders bedeutsam waren hierbei für va-Q-tec im ersten Halbjahr 2020 Großaufträge aus Skandinavien über mehrere tausend Thermoboxen. Diese können - auch bei widrigsten Außenbedingungen - verlässlich konstante Temperaturen bei der Auslieferung temperaturempfindlicher Medikamente "auf der letzten Meile" vom Großhändler zur Apotheke gewährleisten.

Sehr dynamisch entwickelte sich auch das Servicegeschäft. Mit der Vermietung von Containern und Boxen für den Transport temperatursensibler Güter steigerte va-Q-tec den Umsatz um 21% auf 16,8 Mio. EUR (Vorjahr: 13,9 Mio. EUR). Dabei profitierte va-Q-tec sowohl von einer deutlichen Verbreiterung der Kundenbasis als auch von einer Vielzahl internationaler Transporte von Diagnostik-Kits. So wurde zum Beispiel mehr als jedes zweite Corona-Testkit, das weltweit per Luftfracht versendet wurde, in einem bis zu 10 Tage lang temperaturstabilen Container von va-Q-tec transportiert.

Hingegen verzeichnete das Produktgeschäft (Verkauf von Vakuumisolationspaneelen) auch infolge der CoVid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Betriebsunterbrechungen bei Kunden im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 28% auf 7,8 Mio. EUR (Vorjahr: 10,8 Mio. EUR). Für das weitere Geschäftsjahr rechnet va-Q-tec jedoch mit zumindest leichten Aufholeffekten und arbeitet weiter an strategisch bedeutsamen Projekten, unter anderem für die verarbeitende Industrie und die Luftfahrt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich überproportional um 44% von 4,4 Mio. EUR auf 6,3 Mio. EUR. Damit stieg die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 13% auf 15% in Bezug auf den Gesamtertrag bzw. von 14% auf 18% in Bezug auf den Umsatz.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich in der Folge von -1,6 Mio. EUR sehr deutlich um 1,8 Mio. EUR auf +0,2 Mio. EUR und liegt damit im positiven Bereich.

Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, kommentiert die positive Entwicklung: "Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass unsere langfristigen strategischen Überlegungen Früchte tragen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, wie wichtig stabile, temperaturkontrollierte Logistikketten sind - insbesondere in der Pharma- und Biotech-Branche. Dazu leisten unsere Transportlösungen einen wichtigen Beitrag. Und auch für die Zukunft sehen wir uns sehr gut aufgestellt. Der langfristige Trend zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz endet nicht mit CoVid-19 - im Gegenteil. Staaten weltweit integrieren die Förderung nachhaltigen Wirtschaftens in ihre Corona-Konjunkturprogramme. Davon können wir mit unseren Produkten und Lösungen für mehr Energieeffizienz besonders profitieren."

Angesichts des ungebrochen positiven Ausblicks, insbesondere im Bereich der TempChain-Logistik, geht die va-Q-tec AG davon aus, die bisherige Wachstumsdynamik auch im verbleibenden Geschäftsjahr beizubehalten. Vor diesem Hintergrund konkretisiert der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 10-15% sowie eine EBITDA-Marge leicht über Vorjahresniveau. Diese Prognose gilt vorbehaltlich der Verhinderung eines Wiederauflebens der CoVid-19-Pandemie im Rahmen einer (globalen) "zweiten Welle". Auf der anderen Seite besteht für die va-Q-tec AG auch die Chance, mit ihren Boxen und Containern an möglichen CoVid-19-Impfstofftransporten zu partizipieren, falls ein oder mehrere Impfstoffe bereits im laufenden Geschäftsjahr zugelassen werden.

Über va-Q-tec va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik). Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 240 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.

