DGAP-News: Verallia Deutschland AG: Umsatz und Ergebnis leicht unter Vorjahr (deutsch)

Verallia Deutschland AG: Umsatz und Ergebnis leicht unter Vorjahr

^ DGAP-News: Verallia Deutschland AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht Verallia Deutschland AG: Umsatz und Ergebnis leicht unter Vorjahr

29.07.2021 / 08:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im ersten Halbjahr 2021 hat die Covid-19-Pandemie die Verallia Deutschland AG - wie viele Unternehmen und Menschen in den Ländern, in denen die Gesellschaft tätig ist - entsprechend beeinflusst. Die Halbjahreszahlen des Behälterglasherstellers haben sich bei Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum selben Zeitraum 2020 leicht negativ entwickelt. Die meisten wichtigen Ergebnis- und Ertragskennzahlen liegen coronabedingt unter Vorjahresniveau. Hauptgrund ist die Absatzlage, die vor allem durch den langen Lockdown zunehmend beeinträchtigt wurde.

Der Umsatz des Verallia Deutschland Konzerns betrug in der aktuellen Berichtsperiode 262,5 Mio. Euro und lag 7,7% unter dem Vorjahreswert in Höhe von 284,3 Mio. Euro. Hier machen sich auch die deutlich schwächeren Wechselkurse der osteuropäischen Währungen bemerkbar.

In Deutschland fiel der Umsatz um 5,0% von 209,7 Mio. Euro auf 199,3 Mio. Euro. In Osteuropa war ein Rückgang um 15,3% von 74,6 Mio. Euro auf 63,2 Mio. Euro zu verzeichnen.

Zum 30. Juni 2021 lag das ausgewiesene Konzernergebnis bei 25,5 Mio. Euro nach 35,5 Mio. Euro im Vorjahr. Das Operative Ergebnis des Verallia Deutschland Konzerns beträgt 40,1 Mio. Euro und ist damit um 5,0 Mio. Euro niedriger als in der Vergleichsperiode 2020. Aufgrund zweier Wannenbauten konnte der Umsatzrückgang prozentual nicht vollständig durch gesunkene Umsatzkosten kompensiert werden. Analog dazu fiel auch das EBITDA von 67,4 Mio. Euro auf 61,3 Mio. Euro.

Demgegenüber stieg das Gesamtergebnis aufgrund der positiven Entwicklung der direkt im Eigenkapital erfassten Währungsumrechnungsdifferenzen, Cashflow-Hedges und versicherungs-mathematischen Gewinne aus Pensionsrückstellungen deutlich von 23,4 Mio. Euro auf 46,2 Mio. Euro

Die Verallia Deutschland AG geht weiterhin davon aus, dass sich im zweiten Halbjahr - vorausgesetzt, es erfolgt kein neuer Covid-19-bedingter Lockdown - die operativen Kennzahlen segmentübergreifend wieder verbessern. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die großen Investitionen für turnusmäßige Wannenbauten im dritten und vierten Quartal umgesetzt wurden, wurden die Wannenbauten 2021 bereits schon in den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres realisiert.

Das Unternehmen hat die Ausrichtung auf nachhaltige Ertragssicherung und qualitativ hochwertige Produkte auch in den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres aufrechterhalten und sieht sich in der Fokussierung auf Innovation, Service und die Qualität insgesamt bestätigt.

Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

2.557 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Über Verallia - Bei Verallia ist unser Purpose (Unternehmenszweck) Glas neu zu denken - für eine nachhaltige Zukunft. Wir möchten neu definieren wie Glas produziert, wiederverwendet und recycelt wird, um es zum nachhaltigsten Verpackungsmaterial der Welt zu machen. Wir arbeiten für eine gemeinsame Sache mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Partners entlang der Wertschöpfungskette, um neue gesunde und nachhaltige Lösungen für alle zu entwickeln. Mit rund 10.000 Beschäftigten und 32 Glasproduktionsstätten in 11 Ländern, sind wir der führende europäische und der weltweit drittgrößte Hersteller von Glasbehältern für Lebensmittel und Getränke, der innovative, maßgeschneiderte und umweltfreundliche Lösungen für mehr als 10.000 Kunden rund um die Welt bietet. Verallia hat 2020 mehr als 16 Milliarden Flaschen und Gläser produziert und einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt. Verallia ist im Segment A des Euronext an der Paris Börse gelistet (Ticker: VRLA - ISIN: FR0013447729 ) und gehört den SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable Indizes an. Für mehr Informationen besuchen Sie www.verallia.com. Folgen Sie uns auf

Pressekontakt

Verallia Deutschland AG | Cornelia BANZHAF - cornelia.banzhaf@verallia.com Tel. +49 7564 18 255 Oberlandstraße - 88410 Bad Wurzach

29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Verallia Deutschland AG Oberlandstraße 88410 Bad Wurzach Deutschland Telefon: 07564-18 255 Fax: 07564-18 90255 E-Mail: cornelia.banzhaf@verallia.com Internet: www.verallia.de

ISIN: DE0006851603

WKN: 685160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1222520

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1222520 29.07.2021

°