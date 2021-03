DGAP-News: wallstreet:online AG: Aktien bei Privatanlegern so beliebt wie noch nie (deutsch)

wallstreet:online AG: Aktien bei Privatanlegern so beliebt wie noch nie

^ DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse wallstreet:online AG: Aktien bei Privatanlegern so beliebt wie noch nie

08.03.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

wallstreet:online: Aktien bei Privatanlegern so beliebt wie noch nie

* Privatanleger investieren immer stärker in Aktien und Fonds, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Aktieninstituts zeigt

* wallstreet:online-Umfrage bestätigt Trend zu mehr Wertpapierdepots und wachsender Bedeutung von Online-Brokern wie dem Smartbroker

* Enorme User-Beteiligung in wallstreet:online-Foren verdeutlicht gestiegenes Interesse

Berlin, 8. März 2021

Eine aktuelle Umfrage der wallstreet:online AG ( ISIN DE000A2GS609 ), Betreiberin mehrerer Finanzportale und Deutschlands größter Finanzcommunity, bestätigt: Die Aktienkultur in Deutschland hat in den vergangenen zwölf Monaten einen regelrechten Boom erlebt. Damit wird auch die jüngste Studie des Deutschen Aktieninstituts gestützt, laut der im Jahr 2020 mehr als 12 Millionen Deutsche in Aktien oder Fonds investiert waren - der höchste Wert seit 20 Jahren. Durch die hohe Attraktivität der Aktienanlage nehmen kostengünstige Online- und Neobroker einen immer größeren Stellenwert bei Privatanlegern ein, wie eine Ende Februar 2021 durchgeführte Kurzbefragung der Nutzer des Finanzportals www.wallstreet-online.de unterstreicht.

In der aktuellen "Umfrage des Monats" im Februar 2021 gaben rund 15 Prozent der teilnehmenden Personen an, dass sie in den vergangenen sechs Monaten ein neues Wertpapierdepot bei einem Online- oder Neobroker eröffnet haben. Knapp 14 Prozent der Umfrageteilnehmer erwägen den Wechsel zu einem kostengünstigeren Anbieter. Dies zeigt, dass die Community-Nutzer sehr preisbewusst agieren.

"Die boomenden Privatanlegerzahlen spüren wir als Online-Finanzcommunity natürlich sehr deutlich. Dabei spielt sicherlich auch das Thema Digitalisierung eine Schlüsselrolle. Durch die Nutzung eines Online-Brokers war es noch nie so einfach und vor allem noch nie so kostengünstig wie heute, in Aktien zu investieren. Das merken wir auch bei unserem eigenen Angebot, dem Smartbroker, dessen Nutzerzahlen zuletzt ebenfalls deutlich gestiegen sind und die Marke von 100.000 eröffneten Depots überschritten haben", so Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG.

Zahl der Forenbeiträge deutlich höher als noch vor einem Jahr

Weiterhin gaben mehr als 40 Prozent der Befragten an, dass sie mit ihrem Online-Broker zufrieden seien und keinen Wechsel planen. 10 Prozent der Antwortenden besitzen hingegen überhaupt kein Wertpapierdepot. Insgesamt beteiligten sich 3.877 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage.

Die starke Nachfrage unter Privatanlegern nach Aktien, ETFs und Co. spiegelt sich auch an der Anzahl der Forenbeiträge bei wallstreet-online.de wider, die im Februar 2020 mit mehr als 158.000 Einträgen um 65 Prozent höher lagen als noch ein Jahr zuvor. Die enorme Beteiligung zeigt, dass der Kommunikations- und Diskussionsbedarf über Wertpapiere immer stärker wird. Auch die Seitenaufrufe der Community sind im Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 71 Prozent gestiegen. Die Zahl der registrierten Nutzer lag Ende Februar 2021 bei 522.215 (Ende Januar: 496.788) und setzt damit ihren Aufwärtstrend weiter fort.

"Die Menschen tauschen sich derzeit rege in unserem Forum über Aktienanlagen aus, was den aktuell sehr hohen Stellenwert von selbstverwalteten Anlagen in Wertpapiere nochmals untermauert. Auch solche Plattformen sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Aktienkultur", ergänzt Hach.

Zum Vorgehen:

Ab sofort befragt wallstreet:online monatlich seine Community zu aktuellen Geschehnissen rund um die Themen Anlage, Börsen und Aktien. In der letzten Februarwoche 2021 lautete die Frage: Planen Sie den Wechsel bzw. Eröffnung eines zusätzlichen Depots bei einem Online- / Neobroker innerhalb der nächsten sechs Monate? Insgesamt beteiligten sich 3.877 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage. Folgende Antworten standen zur Auswahl (Zahlen in Klammern entsprechen den gegebenen Antworten in Prozent und absolut): Ich habe in den letzten sechs Monaten bereits ein neues Wertpapierdepot bei einem Online-bzw. Neobroker eröffnet( 15,06 % / 584)/ Ich bin zufrieden mit meiner Hausbank / Filialbank / Sparkasse und will nicht wechseln (20,79 %/ 806) / Ich bin zufrieden mit meinen Online-Broker und plane keinen Wechsel (40,19 % / 1.558) / Ja, ich plane einen Wechsel zu einem kostgünstigeren Anbieter (13,85 % / 537)/ Ich habe bislang überhaupt kein Wertpapierdepot (10,03 % / 389) .

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online Gruppe betreibt mit über 200 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 466 Mio. Seitenaufrufen (Stand 1/2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Über die wallstreet:online capital AG ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Online-Broker-Geschäft aktiv und verfügt daher über umfassende Expertise im Vertrieb von Kapitalanlageprodukten mit maximalen Rabatten. Zu den bekanntesten Produkten gehört FondsDISCOUNT.de, der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland. Smartbroker wird ebenfalls von der wallstreet:online capital AG betrieben, die wiederum der einheitlichen staatlichen Finanzaufsicht (BaFin) unterliegt.

Pressekontakt:

Felix Rentzsch Pressesprecher der wallstreet:online-Gruppe Mobil: +49176 4165 0721 Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de

URL: https://www.wallstreet-online.ag

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH Ralf Droz / Svenja Liebig Telefon: +49 69 905505 56 wallstreet-online@edicto.de

08.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de

ISIN: DE000A2GS609

WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1173499

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1173499 08.03.2021

°