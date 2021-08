DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät 3i Group plc beim Investment in MAIT GmbH (deutsch)

Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät 3i Group plc beim Investment in MAIT GmbH

Willkie berät 3i Group plc beim Investment in MAIT GmbH Willkie Farr & Gallagher LLP hat die 3i Group plc ("3i") beim Investment in MAIT GmbH ("MAIT"), einem führenden Anbieter von digitalen Lösungen in der DACH-Region, beraten. Die MAIT-Gruppe mit Hauptsitz in Rottweil bietet innovative und zukunftsweisende digitale Lösungen in den Bereichen Product Lifecycle Management ("PLM"), Enterprise Resource Planning ("ERP") und IT-Services an und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 120 Millionen Euro jährlich. Mehr als 550 Mitarbeiter an 21 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickeln und implementieren Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren über 5.300 mittelständischen Kunden. Als Value-Added-Reseller und strategischer Implementierungspartner setzt MAIT die innovativsten Technologien marktführender PLM-, ERP- und IT-Anbieter wie Siemens, PTC, SAP-PLM, abas, Comarch, HP und Fujitsu ein. 3i ist eine Beteiligungsgesellschaft mit den zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen Private Equity und Infrastruktur, die sich auf die wichtigsten Investitionsmärkte in Nordeuropa und Nordamerika spezialisiert hat. Das Private-Equity-Team von 3i bietet Investitionslösungen für wachsende Unternehmen und unterstützt Unternehmer und Managementteams von mittelständischen Unternehmen mit einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von typischerweise EUR 100 bis EUR 500 Millionen. 3i unterstützt internationale Wachstumspläne und bietet Zugang zu seinem Netzwerk und seiner Expertise, um das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen sowie Unternehmens- und Technologiedienstleistungen zu beschleunigen. Berater der Transaktion Das Willkie-Team wurde von den Partnern Georg Linde und Dr. Axel Wahl (beide Corporate) geleitet und umfasste die Partner Dr. Bettina Bokeloh (Steuern), Dr. Jasmin Dettmar (Finance) und Jens-Olrik Murach (Kartellrecht), die Counsel Daniel Zakrzewski (Corporate), Ludger Kempf (Steuern), Matthias Schrader (Litigation) und Matthias Töke (Finance) sowie die Associates Martin Wakowski (Corporate/ Arbeitsrecht), Tobias Gerigk, Jane Hentz, Ilie Manole (alle Corporate), Fabian Peitzmeier (Litigation), Aurel Hille (Kartellrecht) und Martin Reichert (Finance). Alle in Frankfurt ansässig, mit Ausnahme von Jens-Olrik Murach, der in Brüssel tätig ist. Weitere Berater Kai-Uwe Plath, Matthias Struck und Jan Schäfer (alle KNPZ Rechtsanwälte - Klawitter Neben Plath Zintler - Partnerschaftsgesellschaft mbB), Roman Rericha und Markus Arzt (beide BRANDL TALOS Rechtsanwälte GmbH) und Philippe Seiler, Raphael Annasohn und Luana Stämpfli (alle Bär & Karrer AG). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 850 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Palo Alto, San Francisco, Chicago, Paris, London, Frankfurt, Brüssel, Mailand und Rom. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Frankfurt am Main, 4. August 2021

