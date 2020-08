DGAP-Stimmrechte: EVN AG (deutsch)

EVN AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

1. Emittent

EVN AG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich

2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: EnBW Energie Baden-Württemberg AG Sitz: Karlsruhe Staat: Deutschland

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

EnBW Trust e.V., ein eingetragener Verein unter deutschem Recht mit Sitz in Karlsruhe, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, Deutschland, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Mannheim unter VR 103 737

5. Datum der Schwellenberührung

5. August 2020

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

Prozentanteil Prozentanteil der Summe Gesamtzahl der Stimmrechte, die die von der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrechte die zu Aktien Instrumente 7.B des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 in % Emittenten + 7.B.2) Situation am 0,00 % 0,00 % 0,00 179.878.402 Tag der % Schwellen- berührung Situation 29,99 % 0,00 % 29,99 bei % vorheriger Meldung (sofern anwendbar) 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN Anzahl der Anzahl der Prozentanteil Prozentanteil der Stimmrechte Stimmrechte der Stimmrechte der Stimmrechte Aktien ISIN Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 der BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018) Aktien 2018) AT00007- 0 0 0,00 % 0,00 % 41053 Subsum- 0 0 0,00 % 0,00 % me A

7.B.1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z. 1 BörseG 2018

Art des Ver- Ausü- Anzahl der Stimmrechte, Prozentanteil Instru- fallda- bungs- die erworben werden können der Stimmrechte ments tum frist

Subsum- me B.1 7.B.2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z. 2 BörseG 2018

Art des Ver- Ausü- Physisches / Anzahl der Prozentanteil Instru- fallda- bungs- Cash Stimmrechte der ments tum frist Settlement Stimmrechte

Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total ff- kontrol- gehaltene Finanz-/sonstige von er liert durch Stimmrechte in Instrumente (%) beiden Ziffer Aktien (%) (%) 1 EnBW Energie Baden-Würt- temberg AG 2 EnBW Trust 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % e.V. 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechte nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Anmerkungen

Die Übertragung von 51.000.000 Aktien der Emittentin EVN AG aufgrund des aufschiebend bedingt abgeschlossenen Aktienkaufvertrags vom 05.03.2020 über die Veräußerung von 51.000.000 Stück Aktien der Emittentin EVN AG (FN 72000h), ISIN: AT0000741053 , durch EnBW Trust e.V. (VR 103 737) an die WIENER STADTWERKE GmbH (FN 127783t) ist am heutigen Tag (05.08.2020) erfolgt.

An der EnBW AG halten folgende juristische Personen nach deutschem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) meldepflichte Beteiligungen:

46,75% der Aktien an der EnBW AG werden von der NECKARPRI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, Schlossplatz 4, D-70173 Stuttgart, gehalten. Alleinige Gesellschafterin der NECKARPRI Beteiligungsgesellschaft mbH ist die NECKARPRI GmbH mit Sitz in Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, Schlossplatz 4, D-70173 Stuttgart, die wiederum eine 100% Tochtergesellschaft des Landes Baden-Württemberg, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist. Somit hält das Land Baden-Württemberg über die NECKARPRI GmbH und Letztere über die NECKARPRI Beteiligungsgesellschaft mbH mittelbar 46,75% der Aktien an der EnBW AG.

46,75% der Aktien an der EnBW AG werden von der OEW Energie-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Ravensburg, Bundesrepublik Deutschland, Friedenstraße 4, D-88212 Ravensburg, gehalten. Alleiniger Gesellschafter der OEW Energie-Beteiligungs GmbH ist der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke mit Sitz in Ravensburg, Bundesrepublik Deutschland, Friedenstraße 6, D-88212 Ravensburg, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Somit hält der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke über die OEW Energie-Beteiligungs GmbH mittelbar (ebenfalls) 46,75% der Aktien an der EnBW AG.

Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke ist ein Zusammenschluss folgender Landkreise im deutschen Bundesland Baden-Württemberg: Landkreis Ravensburg (21,821 %), Alb-Donau-Kreis (20,989 %), Bodenseekreis (15,812 %), Biberach (11,126 %), Zollernalbkreis (8,712 %), Landkreis Rottweil (6,479 %), Landkreis Sigmaringen (6,229 %), Landkreis Freudenstadt (5,007 %) und Landkreis Reutlingen (3,825 %).

Maria Enzersdorf, am 5. August 2020

Emittent: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf, Österreich

Kontakt: Mag. Gerald Reidinger Leitung Controlling und Investor Relations Telefon: + 43 2236 200-12698 E-Mail: investor.relations@evn.at

Mag. Stefan Zach Leitung Information und Kommunikation Telefon: +43 2236 200-12294 E-Mail: stefan.zach@evn.at

Website: www.evn.at ISIN(s): AT0000741053 Börsen: Amtlicher Handel in Wien

