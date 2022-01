Diageo steigert Umsatz und operatives Ergebnis stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosenhersteller Diageo ist in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 dank einer hohen Nachfrage und gestiegener Preise schneller gewachsen als gedacht. Der Erlös legte in den sechs Monaten bis Ende Dezember um 16 Prozent auf knapp acht Milliarden Pfund (9,6 Mrd Euro) zu, wie der Hersteller von Marken wie Tanqueray Gin, Guinness Bier oder Baileys am Donnerstag in London mitteilte. Bereinigt um negative Währungseffekte habe das Wachstum bei 20 Prozent gelegen und damit über den Prognosen von Experten. Auch der operative Gewinn übertraf mit einem Anstieg um 23 Prozent auf 2,7 Milliarden Pfund die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich verdiente das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen knapp zwei Milliarden Pfund und damit rund ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor./zb/jcf/eas