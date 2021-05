Die 3 besten Aktien, die du jetzt mit 500 Euro kaufen kannst

Ich denke, es gibt drei Schritte, um viel Geld an der Börse zu verdienen. Erstens: Bedeutende Trends identifizieren, die praktisch unaufhaltsam sind. Zweitens: Aktien von gut geführten Unternehmen kaufen, die bei diesen Trends führend sind. Drittens: Diesen Aktien ausreichend Zeit geben, um große Renditen zu erzielen (idealerweise zehn Jahre oder mehr).

Die gute Nachricht ist, dass man nicht mit einer großen Anfangsinvestition beginnen muss, um diese Schritte zu befolgen. Ein paar Hundert Euro reichen schon. Noch besser: Ich zeige einige wichtige Trends auf, zusammen mit einigen Top-Aktien, die langfristig von diesen Trends profitieren sollten. Hier sind meine Tipps für die drei klügsten Aktien, die man jetzt mit 500 Euro kaufen kann.

Künstliche Intelligenz. Augmented Reality. Cloud-Computing. Gaming. Das sind vier der größten Trends von heute. Und es gibt eine Aktie, die man für rund 250 USD kaufen kann und die alle diese Trends besetzt - Microsoft.

Der Tech-Gigant ist bereits ein wichtiger Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz. Microsoft ist dabei, sein KI-Geschäft mit der 19,7 Milliarden USD schweren Übernahme von Nuance Communications weiter zu etablieren. Dieser Deal wird vor allem Microsofts KI-Präsenz im Gesundheitswesen stärken.

Laut der Synergy Research Group ist Microsoft mit einem Marktanteil von 20 % die Nummer 2 im Cloudmarkt. Das Cloudgeschäft des Unternehmens wächst weiterhin rasant. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 13 Milliarden USD.

Die Xbox ist bei Gamern weiterhin sehr beliebt. Microsofts Xbox-bezogener Umsatz stieg im ersten Quartal um 30 %. Das Unternehmen ist auch ein Top-Player auf dem Augmented-Reality-Markt und hat vor Kurzem einen 21,9 Milliarden USD schweren Vertrag mit der US-Regierung über die Lieferung von AR-Headsets an das Militär abgeschlossen.

Es gibt nur wenige Aktien, bei denen man von so vielen wichtigen Trends profitieren kann wie bei Microsoft. Meiner Meinung nach ist es praktisch ein ganz sicherer und logischer Pick.

Digitale Pflege ist ein weiterer wichtiger Trend, der eine enorme Zukunft haben sollte. Teladoc Health (WKN: A14VPK) ist der klare Marktführer im Bereich der virtuellen Pflege. Der Aktienkurs des Unternehmens liegt derzeit im Bereich von 150 USD, nachdem er in den letzten Monaten stark zurückgegangen ist.

Keine Sorge über den jüngsten Rückgang von Teladoc. Einige Investoren sind verunsichert, weil sich das Wachstum des Unternehmens abschwächt. Nach dem spektakulären Anstieg der Nachfrage nach Telemedizin im letzten Jahr ist eine Verlangsamung des Wachstums meiner Meinung nach jedoch völlig verständlich.

Teladoc kratzt nur an der Oberfläche der Möglichkeiten, die sich ihm auf dem US-Markt bieten. Es hat fast so viele potenzielle Nutzer bei den aktuellen Kunden, wie es Mitglieder hat. Die Übernahme von Livongo gibt dem Unternehmen noch mehr Möglichkeiten zum Wachsen.

Das Beratungsunternehmen McKinsey & Company schätzt, dass der Markt für virtuelle Pflege in den USA nach dem Ende der Pandemie 250 Milliarden USD erreichen könnte. Teladoc erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 500 Millionen USD - nur ein winziger Bruchteil des adressierbaren Marktes.

Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien ist ein riesiger Trend. Es gibt mehrere attraktive Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, doch mit Brookfield Renewable Corporation (WKN: A1JQFZ) macht man nichts falsch. Selbst nach einer Investition in Microsoft und Teladoc hätte man immer noch genug von den 500 Euro übrig, um ein paar Aktien von Brookfield Renewable zu kaufen. Der Aktienkurs liegt bei etwa 40 USD.

Wie sicher ist die erneuerbare Energie als Trend? Länder auf der ganzen Welt, darunter auch die USA, haben sich verpflichtet, ihre Kohlenstoffemissionen deutlich zu reduzieren. Das gilt auch für große Konzerne. Doch damit die Wirtschaft wachsen kann, wird mehr Energie benötigt. Die gute Nachricht ist, dass Wind- und Solarenergie heute die günstigsten Quellen für die Erzeugung von großen Strommassen sind.

Brookfield Renewable macht immer noch etwas mehr als die Hälfte seines Gesamtumsatzes mit Wasserkraft. Allerdings hat das Unternehmen eine 27.000-Megawatt-Entwicklungspipeline, die sich größtenteils auf Wind- und Solarkraft konzentriert. Diese Pipeline ist übrigens mehr als doppelt so groß wie die derzeit von Brookfield Renewable installierte Leistung von 21.000 Megawatt.

Es gibt noch ein weiteres Plus bei einer Investition in Brookfield Renewable: die Dividende. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei etwas über 3 %. Brookfield Renewable hat seine Ausschüttung seit dem Jahr 2000 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % erhöht. Dank dieser Dividende und den starken Wachstumsaussichten sieht Brookfield Renewable wie eine wirklich kluge Aktie aus, die jetzt ein Kauf sein könnte.

Der Artikel Die 3 besten Aktien, die du jetzt mit 500 Euro kaufen kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Microsoft und Teladoc Health. Keith Speights besitzt Aktien von Brookfield Renewable Corporation Inc., Microsoft und Teladoc Health. Dieser Artikel erschien am 9.5.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images