Die bisherige Jahresbilanz der Indizes - Interessante Beobachtung

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.252,14 Pkt (XETRA)

Kospi200 (Korea), Shanghai Composite (Festlandchina), Nikkei225 (Japan) rangieren in dem Indexranking im oberen Bereich. Oben verlaufen die technisch stärksten Indizes. An erster Stelle der Nasdaq100, der seit Jahresbeginn um 37 % ansteigen konnte. Der Kospi200 kommt auf ein Plus von 19 % bislang. Der XETRA-DAX steht seit Jahresbeginn bei +0,25 %.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)