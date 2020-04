Die größten Rallys und Crashs der Börsengeschichte

Im Februar 2020 erreichte der DAX mit über 13.700 Punkten sein Allzeithoch - doch nun schlägt sich die Corona-Pandemie an den Märkten nieder. Denn wie die Wirtschaftskonjunktur, so steigen und fallen auch die Börsenkurse. Und obwohl Kursbewegungen normal sind, bleiben oft nur die großen Crashs im Gedächtnis. Man darf jedoch nicht vergessen, dass es nach einem Tief auch wieder bergauf geht. Bei den sogenannten Börsenrallys können die Kurse entweder stetig wachsen oder plötzlich in die Höhe schnellen. Im Folgenden haben wir fünf der wichtigsten Börsenereignisse der Geschichte einmal Revue passieren lassen.

