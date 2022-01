Die Hoffnungen ruhen nun auf Apple und Microsoft

Die Angst vor einer Verschärfung der Zinspolitik der amerikanischen Notenbank hat den Ausverkauf an den Börsen in der vergangenen Woche beschleunigt. Inzwischen werden auch die Schwergewichte abgestoßen: Die Netflix-Aktie fiel nach einem unerwartet schwachen Ausblick um mehr als 24 Prozent und Shopify hat ein Fünftel seines Wertes eingebüßt. Selbst Amazon hat zweistellig an Wert verloren, obwohl das Unternehmen aufgrund seiner Preissetzungsmacht als sicherer Hafen in Inflationszeiten gilt. Die amerikanische Technologiebörse Nasdaq weist schon jetzt die schlechteste Januar-Performance seit 2008 auf - und der Monat ist noch nicht zu Ende. Statt „buy the dip“ verfolgen viele Anleger nun die „Sell the Rally“-Strategie.

Eine vergleichsweise gute Wochenbilanz weisen nur die chinesischen Plattform-Werte wie Ping An, Meituan oder Pinduoduo auf, die von der Zinssenkung der chinesischen Notenbank profitierten.

Ob der Ausverkauf weitergeht, hängt entscheidend von der amerikanischen Notenbank ab, die am Mittwoch über ihren weiteren Zinskurs informiert. Viele Augen werden sich auch auf die Quartalszahlen von Apple und Microsoft in dieser Woche richten, die ebenfalls das Potenzial haben, dem Markt wieder in eine positive Richtung zu drehen.

Entwicklung ausgewählter Plattform-Aktien in der vergangenen Woche

Netflix: -24 Prozent

Die Quartalszahlen für das vierte Quartal fielen im Rahmen der Erwartungen aus, aber die Prognose des Unternehmens, im ersten Quartal nur 2,5 Millionen neue Abonnenten zu gewinnen, schockte die Märkte. Netflix hat zuletzt Blockbuster wie „Don’t look up“ an den Start gebracht, hat aber mit „Bridgerton“ erst im März wieder attraktive Inhalte am Start. Zudem habe sich die Neukundengewinnung noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Pandemie eingependelt, nannte das Unternehmen als Begründung.

Shopify: -20 Prozent

Der Auslöser für den Kursrutsch war ein Bericht über aufgelöste Verträge für Warenhaus-Kapazitäten, die als eine Abkühlung des Geschäfts interpretiert wurden. Tatsächlich schafft Shopify mehr eigene Warenhaus-Kapazitäten, um eine höhere Kontrolle über die Lieferketten zu haben - ähnlich wie es Amazon in den vergangenen Jahren getan hat. Damit steigt kurzfristig das Investitionsvolumen, aber mittelfristig der Gewinn.

Renren: + 11,6 Prozent

Die Aktie des Social-Media-Netzwerks aus China hat in der vergangenen Woche weitere 11 Prozent zugelegt und ist mit einem Jahresgewinn von 280 Prozent einsamer Spitzenreiter unter den Plattform-Aktien. Die Regulierungsphase in China neigt sich ihrem Ende entgegen und Renren gilt als gut aufgestellt, sich in dem umkämpften Markt zu behaupten.

