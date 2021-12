In den Zentren an der UC Berkeley und an der University of Cambridge sollen Naturwissenschaftler lernen können, wie sie sich der ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen wissenschaftlicher Entdeckungen bewusst sein und die Öffentlichkeit in frühe, bewusste Diskussionen dazu einbeziehen können.

Wissenschaftliche Entdeckungen vertiefen unser Verständnis der Natur und von uns selbst und haben das Potential, unseren Alltag zu verändern. Sie können jedoch auch ethische Bedenken oder Risiken für die Gesellschaft mit sich bringen.

Die modernsten Erkenntnisse der Neurowissenschaft und Genetik sowie künstliche Intelligenz sind ein paar Beispiele, die in der Notwendigkeit von Gesprächen über Folgendes resultieren: Wer trägt die Verantwortung für allgemeine ethische Überlegungen zu wissenschaftlichen Entdeckungen? Wann ist der beste Zeitpunkt, um über Implikationen und Risiken nachzudenken? Wie kann die Öffentlichkeit befähigt werden, an diesen Diskussionen teilzunehmen?

Zwei Kavli Centers for Ethics, Science, and the Public (Kavli-Zentren für Ethik, Wissenschaft und Öffentlichkeit) – an der University of California, Berkeley, und an der University of Cambridge – werden eröffnet, um die Öffentlichkeit in die Erkennung und Untersuchung der ethischen Überlegungen und Konsequenzen einzubeziehen, die aus wissenschaftlichen Entdeckungen erwachsen.

Die Vision der Kavli Foundation für diese Zentren bedeutet einen Paradigmenwechsel, mit dem ein bisher nicht gedeckter Bedarf innerhalb der Wissenschaft erfüllt werden soll: ein proaktives, nachhaltiges Vorgehen, bei dem bewusst schon in der Frühphase wissenschaftlicher Entdeckungen Verbindungen zwischen Öffentlichkeit, Naturwissenschaftlern, Ethikern, Sozialwissenschaftlern und Vermittlern von Wissenschaft hergestellt werden, um deren potentielle Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erkennen und zu diskutieren.

„Wir beginnen mit einer Demokratisierung unserer Denkweisen, der Zusammenarbeit und der Kommunikation über wissenschaftliche Entdeckungen und deren ethische Aspekte – und wir wollen sichergehen, dass die Öffentlichkeit hieran teilhat“, sagte Cynthia Friend, Präsidentin der Kavli Foundation. „Das war schon lange überfällig.“

Bisher hat es kein nachhaltiges, proaktives Unterfangen gegeben, um die aus wissenschaftlichen Entdeckungen erwachsenden ethischen Implikationen zu adressieren und dabei die Öffentlichkeit früh und bewusst am wissenschaftlichen Prozess zu beteiligen. Und während innerhalb der wissenschaftlichen Fachwelt immer mehr anerkannt wird, dass die Öffentlichkeit beteiligt werden sollte, fehlen dafür noch die Mechanismen und die Infrastruktur. Die Öffentlichkeit bleibt bei diesen wichtigen Diskussionen zu oft außen vor, oder sie wird zu spät hinzugezogen.

„Mit den Kavli Centers for Ethics, Science, and the Public ergreifen wir die notwendigen Maßnahmen, um die Infrastruktur zu schaffen, die eine frühe und bewusste öffentliche Beteiligung an aus wissenschaftlichen Entdeckungen erwachsenden ethischen Überlegungen ermöglichen“, bemerkte Brooke Smith, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der Kavli Foundation.

Zwei Zentren wurden aufgrund ihres Weitblicks, ihrer Ansätze und ihrer Erfahrung für dieses neue Projekt ausgewählt. Beide sind vielseitig und ergänzen sich hinsichtlich ihrer Ansätze bei der fachübergreifenden Arbeit in verschiedenen Natur- und Geisteswissenschaften gegenseitig; beide haben jedoch jeweils einen einmaligen ersten Schwerpunkt.

Das Kavli Center for Ethics, Science, and the Public an der UC Berkeley wird die Art und Weise neu erfinden, wie Wissenschaftler ausgebildet werden – beginnend mit den Bereichen Neurowissenschaften, Genetik und künstliche Intelligenz. Das Zentrum wird geleitet vom KI-Experten Stuart Russell, zusammen mit dem Nobelpreisträger Saul Perlmutter, der einige der ersten Beweise dafür vorgelegt hat, dass sich die Ausdehnung des Universums beschleunigt, der Nobel- und Kavli-Preisträgerin Jennifer Doudna, bekannt für ihre Entdeckung des Gen-Editing-Tools CRISPR, dem theoretischen Philosophen und Moralphilosophen Jay Wallace, der Bioethikerin Jodi Halpern, dem Neurowissenschaftler Jack Gallant und der Historikerin und Autorin Elena Conis.

„Die Impulse von der Kavli Foundation haben uns dabei geholfen, die beispiellosen Ressourcen Berkeleys in den Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen zu mobilisieren, um gemeinsam eines der dringendsten Probleme der Menschheit anzugehen: Wie stellen wir sicher, dass unsere rasch voranschreitenden wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten an den Interessen der Menschheit orientiert sind“, sagte Stuart Russell, der erste Leiter des Kavli Center for Ethics, Science, and the Public an der UC Berkeley.

Im Rahmen einer einzigartigen Zusammenarbeit mit Wellcome Connecting Science wird das Kavli Center for Ethics, Science, and the Public an der University of Cambridge von der international anerkannten Sozialwissenschaftlerin und Genetikerin Anna Middleton geleitet werden, unterstützt vom Soziologen und Bioethiker Richard Milne und der Journalistin and Podcast-Autorin Catherine Galloway, mit Expertise in der Kreativbranche von der Rundfunkautorin Vivienne Parry, OBE, Expertise im Bereich Bildungssoziologie von Susan Robertson, sowie Expertise im Bereich Genomik und Öffentlichkeitsarbeit von Julian Rayner. Das neue Zentrum wird auf ein Netzwerk von Fachleuten für Ethik und Öffentlichkeitsarbeit aus dem Vereinigten Königreich, China, Russland, Indien und Japan zurückgreifen und erforschen, auf welche Weise die mit der wissenschaftlichen Arbeit einhergehenden ethischen Implikationen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten in den Bereichen Genomik, Big Data, Gesundheitsforschung und neue Technologien angegangen werden.

„Von der Entdeckung der Struktur der DNA über die Sequenzierung von 20 % der COVID-Viren weltweit bis hin zur Entwicklung der ersten künstlichen Intelligenz – Cambridge ist seit Jahrhunderten führend in den Naturwissenschaften“, bemerkte Anna Middleton, Leiterin des Kavli Center for Ethics, Science, and the Public an der University of Cambridge. „Über die Zusammenarbeit mit Fachleuten für Populärkultur werden wir die Beweisgrundlage zum Vermitteln komplexer Ideen im Zusammenhang mit den ethischen Fragen finden, die Wissenschaft mit sich bringt. So können wir alle uns an den Entscheidungen bezüglich der Implikationen der Wissenschaft für die Gesellschaft beteiligen.“

Die Idee für die Zentren wurde durch die Arbeit und die Beobachtungen der Kavli Foundation in Wissenschaft und Gesellschaft angeregt. Dazu gehörten Studien an den 20 Kavli-Instituten weltweit, an denen inspirierende, transformative wissenschaftliche Arbeit geleistet wird – von der Dekodierung der Hirntätigkeit bis hin zur Herstellung künstlicher Zellen.

„Dies ist der schon lange überfällige Beginn eines wichtigen Prozesses für die wissenschaftliche Fachwelt, und wir freuen uns auf den Einfluss, den die Kavli Centers for Ethics, Science, and the Public auf die zukünftige Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft haben werden“, sagte Friend.

Die Kavli Foundation engagiert sich für den Fortschritt der Wissenschaft zum Nutzen der Menschheit. Der Auftrag der Stiftung wird über die Kavli-Forschungsinstitute weltweit und über Programme realisiert, die Grundlagenforschung in den Bereichen Astrophysik, Nanowissenschaft, Neurowissenschaft und theoretische Physik fördern, über Initiativen zur Stärkung der Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, sowie über Preise und Auszeichnungen wie die internationalen Kavli-Preise und die AAAS Kavli Science Journalism Awards. Erfahren Sie mehr unter kavlifoundation.org, und folgen Sie @kavlifoundation.

