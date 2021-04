Die Spielebranche reflektiert die #PlayApartTogether Kampagne und verpflichtet sich zum einjährigen Meilenstein erneut

Zynga

Zitate von Teilnehmern an der Kampagne #PlayApartTogether aus der Spieleindustrie:

„Als COVID-19 Gemeinden auf der ganzen Welt herausforderte, waren wir stolz darauf, gemeinsam mit anderen in unserer Branche #PlayApartTogether zu unterstützen. Unsere Spiele haben die einzigartige Fähigkeit, Hunderte Millionen Menschen zu erreichen. Durch die Kampagne haben wir dazu beigetragen, wichtige Informationen zu verbreiten und gleichzeitig in einem äußerst schwierigen Jahr sichere Unterhaltung und Freude zu bieten. Wir fühlen uns geehrt, dass erfahrene Spieler und Neulinge sich gleichermaßen an unsere Franchise-Unternehmen wie Call of Duty, Candy Crush und World of Warcraft gewandt haben, um das dringend benötigte soziale Engagement und den Spaß zu finden. Und wir freuen uns darauf, diese Spieler auch nach dem Ende der Pandemie wieder willkommen zu heißen.“

Daniel Alegre, President und Chief Operating Officer von Activision Blizzard

„Atomhawk unterstützt #PlayApartTogether, da es so wichtig ist, in der aktuellen COVID-19-Situation die Best-Practice-Gesundheitsrichtlinien zu befolgen. Unsere Teams in Großbritannien und Kanada haben es erfolgreich geschafft, während des Lockdowns zusammen zu arbeiten, zu spielen und zu lernen und gleichzeitig großartige Kunst für einige unglaubliche Videospiele zu schaffen.“

Tim Wilson, Managing Director, Atomhawk

„Die COVID-19-Pandemie hat unser tägliches Leben heutzutage dramatisch verändert. Natürlich sind Essen und medizinische Versorgung für den Lebensunterhalt und das Leben unerlässlich, aber Unterhaltung ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung unserer Stimmung. Wir freuen uns, dass unser Angebot für kostenlose Exemplare der PAC-MAN Championship Edition 2 im vergangenen April und von Little Nightmares im Januar dieses Jahres zu #PlayApartTogether beigetragen und Menschen bei räumlicher Distanzierung geholfen hat, während Haushalten Unterhaltung geboten wurde.“

Yasuo Miyakawa, President und CEO von BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

„Im vergangenen Jahr war es unsere oberste Priorität, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu gewährleisten und unseren Spielern weiterhin außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Durch die Herausforderungen, denen wir uns alle gestellt haben, hat sich Big Fish Games bemüht, Spaß, ein gewisses Maß an Wirklichkeitsflucht und verstärkte Verbindungen durch unsere Spielergemeinschaft zu bieten. #PlayApartTogether war der Kern der Entwicklung neuer Veröffentlichungen und ein positiver und sicherer Ort für unsere Spieler. Wir sind stolz darauf, an dieser Initiative teilgenommen zu haben und durch die Kraft des Spiels einen Unterschied im Leben zu machen.“

Jason Willig, Managing Director & Co-president von Big Fish Games

„Menschen auf der ganzen Welt schaffen gemeinsam unvergessliche Momente mit Dirtybits Handyspielen. Das Verbinden von Spielern für eine unterhaltsame Zeit miteinander ist der Kern unserer Arbeit, und wir waren sehr gespannt darauf, 2020 an der Initiative #PlayApartTogether teilzunehmen. Dirtybit startete Kampagnen sowohl in ‚Fun Run 3‘ als auch in sozialen Medien, um das Gesundheitsbewusstsein zu schärfen, Ratschläge der WHO auszutauschen und Menschen zu ermutigen, durch Spiele mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten, während sie sicher zu Hause bleiben. Fun Run-Spieler auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit unseren Inhalten und helfen uns, mehr als 2 Millionen Menschen zu erreichen. Wenn wir sehen, wie Menschen Geschichten darüber austauschen, wie das gemeinsame Spielen ihnen hilft, mit der Pandemie fertig zu werden, motiviert uns dies, unsere sozialen Spielerlebnisse weiterzuentwickeln.“

Anette Staloy, Chief Marketing Officer, Dirtybit

„Die Drone Racing League freut sich, die #PlayApartTogether Kampagne mit der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen. Wir laden aufstrebende Drohnenpiloten überall ein, das Fliegen zu lernen, Rennen mit Freunden zu fahren und neue Welten auf der DRL SIM, unserem Drohnenrennen-Videospiel auf Xbox und Steam, sicher von zu Hause aus zu erkunden.“

Rachel Jacobson, President, Drone Racing League

„Wir sind jetzt alle optimistischer, da wir weltweit Impfstoffanstrengungen unternehmen, um der Pandemie ein Ende zu setzen. Auch wenn es nicht das letzte sein mag, hat 2020 einen historischen Präzedenzfall geschaffen. Als Entwickler sind wir froh, dass unsere Spieler in Zeiten der Isolation Komfort und ein dringend benötigtes Ventil sowie eine Möglichkeit zum Verbinden gefunden haben. Und da Lockdowns in Teilen der Welt gelockert werden, bleibt die Aktivität in unseren Spielen weiterhin hoch, was für die Qualität unserer Spiele spricht. Wir möchten der Initiative #PlayApartTogether und Branchenkollegen dafür danken, dass sie die Spieler weiterhin zu #PlayApartTogether befähigen. Wir werden weiterhin unseren Beitrag leisten, indem wir den Spielern ein Gefühl der Gemeinschaft und Spiele vermitteln, die sie weiterhin genießen können.“

Vlad Suglobov, Co-Founder & CEO von G5 Entertainment AB

„Letztes Jahr wurde die Welt inmitten der COVID-19-Pandemie auf den Kopf gestellt. Auch heute noch, wenn wir uns in unsere neue Normalität begeben, stehen die Menschen vor anhaltenden Herausforderungen in Bezug auf ihre körperliche und geistige Gesundheit. Von Anfang an hat Gismart das Problem direkt angegangen und gemeinsam mit anderen Branchenführern an der Kampagne #PlayApartTogether teilgenommen. Wir haben Hunderte Millionen Menschen in unseren 40 Spielen und Apps für wichtige WHO-Botschaften geworben. Wir hoffen sehr, dass dies dazu beiträgt, das Bewusstsein zu schärfen und die Sicherheit zu vereinfachen. Wir haben auch unsere Anti-Angst-App Music Zen für die ersten stressigsten Monate der Pandemie völlig kostenlos gemacht. Darüber hinaus haben wir im Rahmen einer internen Initiative die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter mit Hilfe eines Psychologen überwacht und über Mood Tracker verfolgt, wie sie sich fühlten. Wir hoffen, dass unsere Aktionen die Welt in solch schwierigen Zeiten zu einem etwas besseren Ort gemacht haben.“

Lana Meisak, VP Business Development and Marketing, Gismart

„Das vergangene Jahr hat gezeigt, welche Kraft Spiele haben, um Menschen zusammenzubringen. Nicht nur durch Unterhaltung, Wettbewerb und Kreativität – sondern auch durch die Bildung und den Aufbau von Verbindungen. Zum einjährigen Jubiläum von #PlayApartTogether sind wir stolz darauf, unsere globale Spielergemeinschaft weiterhin zu unterstützen, indem wir wichtige Informationen und Ressourcen der Weltgesundheitsorganisation über Glu-Spiele hinweg im Kampf gegen COVID-19 austauschen.“

Nick Earl, President & CEO, Glu Mobile

„Ein Jahr später unterstützen wir nach wie vor die Einhaltung sicherer räumlicher Distanzierungen, die von der Weltgesundheitsorganisation und der Initiative #PlayApartTogether geleitet werden. Bei Graffity möchten wir es den Menschen ermöglichen, durch unterhaltsame Spielerlebnisse in Verbindung zu bleiben, beispielsweise durch die kürzlich erfolgte Einführung unseres AR-Spiels ‚Leap Trigger‘, mit dem Freunde zusammen spielen und gleichzeitig sicher räumlich voneinander getrennt bleiben können.“

Toshiaki Morimoto, CEO, Graffity

„Noch nie war es für Menschen auf der ganzen Welt so wichtig, mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben wie im vergangenen Jahr. Während Länder weltweit seit langer Zeit im Lockdown sind, waren Isolation, Angst und allgemeines Wohlbefinden eine Herausforderung. In diesen turbulenten Zeiten waren Spiele eine so starke Kraft für das Gute, die Freude brachten und die Menschen in Verbindung hielten, wenn sie zu Hause blieben. Wir sind stolz darauf, dass sich die Branche in der schwierigsten Zeit unter #PlayApartTogether zusammengeschlossen hat, um die Verbreitung zu stoppen, die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten und unseren Communities Hoffnung zu bringen.“

Ian McGregor, CMO, Green Man Gaming

„In einer so stressigen Zeit war es großartig zu sehen, wie sich die Gaming-Community und die Weltgesundheitsorganisation zusammengeschlossen haben, um den Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie zusammenkommen können, wenn dies physisch nicht möglich war. Jam City nutzte Social, In-Game-Anzeigeninventar, Influencer und Partner, um für den PSA #PlayApartTogether zu werben. Jam City ist stolz darauf, unseren Spielern Erlebnisse zu bieten, in denen sie Stress abbauen, dekomprimieren und immersive Welten genießen können, die ein wenig Freude in ihren Alltag bringen.“

Chris DeWolfe, Co-Founder und CEO, Jam City

„Die #PlayApartTogether Initiative ist eine großartige Möglichkeit, mehr Menschen in die Welt der Gamer einzuladen. Spieler wissen seit langem, dass Spiele eine erstaunliche Möglichkeit bieten, Menschen zusammenzubringen, auch wenn sie sich nicht im selben Raum befinden können. Spielen Sie weiter, haben Sie weiterhin Spaß daran und passen Sie dort draußen auf sich auf. Eines Tages wird diese Pandemie vorbei sein, aber die Freunde, die Sie beim Spielen gewinnen, kann ein Leben lang anhalten.“

Tim Fields, CEO, Kabam

„Dieses herausfordernde Jahr hat uns gelehrt, dass wir alle in derselben Situation sind. Lenovo hat auf die Bedürfnisse von Gemeinden auf der ganzen Welt mit Millionen von Dollar als Antwort und Hilfe reagiert. Lenovo Legion führte eine Reihe von Online-Aktivierungen durch, die unsere Gaming-Community dazu ermutigten #StayHome zu befolgen und weiterzuspielen, um die Welt glücklicher und gesünder zu machen. Lenovo Legion-Fans haben uns fast 3.000 Fotos ihrer Spiele-Setups geschickt und erklärt, wie Spiele ihnen geholfen haben, sich online wieder mit Freunden und Familie zu verbinden. Spielen ist eine großartige Aktivität, um Spaß zu haben, und eine wertvolle Option für Millionen von Menschen mit dem Lockdown fertig zu werden und Entspannung zu finden. Inspiriert von den erhaltenen Fotos gaben wir fast 186.000 Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Kampfstationen über das #PlayApartTogether Giveaway von Lenovo Legion mit Top-Gaming-PCs und Headsets von Lenovo Legion upzugraden. Um die #PlayApartTogether Initiative und die Richtlinien der WHO zur räumlichen Distanzierung weiter bekannt zu machen, haben sich Lenovo Legion und unser nordamerikanischer Esportpartner TSM im Herbst 2020 zusammengetan, um durch unsere Unterstützung bei der Online-Umstellung aller globalen Ereignisse mit gutem Beispiel voranzugehen, um Leben zu retten.“

Matt Bereda, Vice President of Global Consumer Marketing, PCs and Smart Devices, Lenovo

„Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie Spiele Menschen in Verbindung halten können und wie sie durch #PlayApartTogether dazu beitragen können, Gesundheit und Sicherheit zu fördern. Unsere Spieler sind Ärzte, und wir wollten sie im Rahmen dieser Initiative unbedingt unterstützen. Mithilfe der Cloud-Gaming-Technologie haben wir eine Plattform entwickelt, auf der Angehörige der Gesundheitsberufe gemeinsam üben können, damit mehrere Ärzte gemeinsam Verfahren und Diagnose-Rätsel über Zoom üben können. Wir haben auch COVID-19-Level in unseren Handyspielen erstellt, um wichtige Informationen zu verbreiten. Diese Levels wurden von Zehntausenden von Medizinern gespielt, um Patienten weltweit besser zu versorgen.“

Sam Glassenberg, Founder und CEO, Level Ex

„Seit März letzten Jahres haben wir ein neues herausforderndes Level im Leben der Menschheit erreicht, das die Anstrengung aller erfordert, den Feind in dieser Phase zu überwinden. Deshalb haben wir uns mit unseren Spielern der #PlayApartTogether Kampagne angeschlossen, um den Boss dieses Levels zu besiegen.“

Nour Khrais, CEO, Maysalward

„Wir alle bei MobilityWare fühlen uns geehrt, uns erneut unseren Kollegen beim mobilen Spielen für die #PlayApartTogether Kampagne anzuschließen, da wir versuchen, unseren Beitrag zum Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu leisten. Als Partner der Initiative hielt unser Jigsaw Puzzle-Team unsere Spieler mit unserem kostenlosen ‚Do the Five‘-Puzzle-Paket, unserem Easter Egg Hunt-Event und dem Start unserer ‚Stay Home Puzzles‘-Kategorie über die neuesten Nachrichten und Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit auf dem Laufenden. Unsere Mission ist es, anderen Spiel für Spiel Freude zu bereiten, und wir hoffen, dass wir mit unserem umfangreichen Titelkatalog den Spielern im vergangenen Jahr sowohl unterhalten als auch ein Gefühl der Gemeinschaft vermittelt haben.“

Francesca Noli, Chief Product Officer, MobilityWare

„Das vergangene Jahr im Lockdown war für alle auf der ganzen Welt eine Herausforderung. Als Schöpfer virtueller Welten haben wir hart daran gearbeitet, unsere Spieler in Verbindung zu halten und zu engagieren. Wir haben festgestellt, dass unsere Massive-Multiplayer-Spiele eine großartige Ressource für unsere Spieler sind, um ihnen zu helfen, #PlayApartTogether zu spielen und in Sicherheit zu bleiben.“

Dr. Songyee Yoon, President, NCSOFT

„Pocket Gems unterstützt weiterhin die #PlayApartTogether Kampagne zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation und unseren Mitentwicklern. Die Herausforderungen des vergangenen Jahres machen uns noch engagierter, unsere Verbindungen zu den Episoden- und War Dragons-Communities zu vertiefen und neue Erfahrungen für neue und bestehende Spieler zu liefern.“

Ben Liu, CEO, Pocket Gems

„Unsere Mission bei Rovio ist es, Freude zu schaffen und unseren Spielern unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der die Menschen mehr Freude nötig hatten, ist es jetzt. Wir sehen unsere Verantwortung als Spielemacher darin, Menschen zu begeistern, da sie ihre Unterhaltung zunehmend zu Hause finden, getrennt von ihren Freunden, ihrer Familie und ihren Lieben. Wir werden unser Engagement fortsetzen, durch unsere Spiele und durch Initiativen wie #PlayApartTogether Freude in den Alltag unserer Spieler zu bringen.“



Alex Pelletier-Normand, CEO, Rovio

„Bei Scopely wollen wir jeden Tag zum Spielen inspirieren. Und jeden Tag – besonders im letzten Jahr – sind es unsere Spieler, die uns inspirieren. Wir sind stolz darauf, die Weltgesundheitsorganisation anlässlich des einjährigen Jubiläums von #PlayApartTogether weiterhin zu unterstützen. Wir sind bestrebt, durch unsere Spiele die Verbindung zu fördern und die Spieler weltweit zu unterhalten, während wir wichtige Ressourcen gemeinsam nutzen, um den Kampf gegen COVID-19 fortzusetzen.“

Walter Driver und Javier Ferreira, Co-CEOs, Scopely

„In einem Jahr, in dem es schwieriger als je zuvor war, in Verbindung zu bleiben, haben Spiele Freunden und Familienmitgliedern eine interessante Möglichkeit geboten, in Kontakt zu bleiben. Indem wir Spiele direkt in Snapchat integrieren und die Kommunikation in das Kernerlebnis des Spiels einbinden, haben wir einen Ort geschaffen, an dem Snapchatter das Gefühl haben, nebeneinander zu sitzen – auch wenn sie räumlich getrennt sind. Wir unterstützen weiterhin #PlayApartTogether und stellen sicher, dass Snapchatter Spaß mit Freunden und Familie haben und in Sicherheit bleiben können, während sie in Verbindung bleiben.“

Pany Haritatos, Head of Games, Snap

„Während die meisten von uns letztes Jahr physisch getrennt waren, blieb die PUBG MOBILE-Community eng verbunden. Millionen von PUBG MOBILE-Spielern unterstützten die #PlayApartTogether Kampagne und genossen das Abendessen zu Hause. Über 500.000 Spieler waren in den sozialen Medien aktiv und mehr als 20 Millionen Zuschauer nahmen am globalen Esportturnier für diese Kampagne teil. Die PUBG MOBILE-Community spielte in 20 Märkten zusammen und demonstrierte in der Kampagne #StayInTheSafeZone ihre kontinuierlichen Bemühungen, gegen die Pandemie zu kämpfen, und ihre Fähigkeit, das Spiel auf gesunde Weise im Einklang mit den Gesundheitsrichtlinien der WHO zu genießen. PUBG MOBILE-Spieler nahmen auch an der #PUBGMPlayAsOne Herausforderung im Spiel teil und erreichten insgesamt 864 Millionen Kilometer, die in eine Spende von 2 Mio. USD an medizinischen Sets an Mitarbeiter des Gesundheitswesens des PUBG MOBILE-Teams im realen Leben umgewandelt wurden. Videospiele sind nicht nur unsere Leidenschaft, sondern auch die Art und Weise, wie wir uns miteinander verbinden und unsere Community unterstützen. Sie sind ein großer Teil unserer Bemühungen, uns zu verbessern und unsere Träume zu verwirklichen. Wir hoffen, dass die PUBG MOBILE-Community weiterhin gut zusammenarbeiten und unsere lokalen Communities dabei unterstützen kann, die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen.“

Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games

„Wir sind so überwältigt von der Großzügigkeit der globalen Sky-Community. Ursprünglich fragten wir, wie unser Studio während der Pandemie helfen könnte. Wir hätten nicht vorhersagen können, dass das altruistische Verhalten im Spiel zu echten Aktionen und einem Beitrag für die Menschen an vorderster Front führen würde. Unser Team ist so bewegt von der Mundpropaganda und der Unterstützung, die Sky während dieser Pandemie inspiriert hat.“

Jenova Chen, Co-Founder und Creative Director, thatgamecompany

„Die Pandemie hat alle auf verschiedenen Ebenen hart getroffen, aber sie bot auch Möglichkeiten, sich auf echte Star Trek-Art und Weise zusammenzufinden. Im Rahmen von STAR TREK TIMELINES haben wir schnell eine Initiative ins Leben gerufen, um unseren Spielern alle zwei Wochen ein Pflegepaket zur Verfügung zu stellen. Als #PlayApartTogether entstand, waren wir bereit und nahmen es an – seine doppelte Bedeutung kam bei uns allen an. Spiele sind in der Tat eine großartige Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen und sich dabei körperlich zu distanzieren.“

Anne Williams, Player Experience Lead for Star Trek Timelines, Tilting Point

„Ubisoft ist stolz darauf, an der #PlayApartTogether Initiative teilgenommen zu haben, bei der mehr als 9 Millionen Spieler Werbegeschenke für einige unserer beliebtesten Titel eingelöst haben. Diese beispiellose Zeit hat gezeigt, welche positiven Auswirkungen Videospiele auf das Leben von Spielern haben können. Sie bieten Menschen auf der ganzen Welt nicht nur eine Quelle der Unterhaltung und Wirklichkeitsflucht, sondern auch ein Mittel, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben.“

Yves Guillemot, Co-Founder and CEO, Ubisoft

„Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie die Menschheit auf erstaunliche Weise zusammengekommen ist. Die #PlayApartTogether Initiative ermöglichte es dem Spielen, eine wichtige Rolle zu übernehmen, und ermöglichte es den Spielern, sich mit neuen und alten Freunden zu verbinden, Kontakte zu knüpfen und für eine Weile aus der Realität zu fliehen, während sie sich gleichzeitig räumlich distanzierten. Selbst als wir uns im Lockdown befanden, inspirierten uns die Entwickler immer wieder mit neuen Spielen, neuen Erfahrungen und neuen Geräten, die mehr Spieler aus der ganzen Welt zusammenbrachten. Und bei Unity bleibt unser Engagement für die Initiative, die WHO und die Gaming-Community stark. Wir werden weiterhin in die Tools, Services und den Support investieren, damit Spieleentwickler und Spieler Erfolg haben, ihre Lieblingsunterhaltung genießen und sich online sozial verbinden können.“

John Riccitiello, CEO, Unity

„#PlayApartTogether demonstrierte die Widerstandsfähigkeit und Kreativität der globalen Gaming-Community. Bei WellPlay haben wir gelernt, wie sich die treibenden Faktoren des Spielens – Sozialisation, Interaktivität, Mitgestaltung und positive Feedbackschleifen – positiv auf die Gesundheit auswirken können, und freuen uns, unser Spiel Virus Hunters im klinischen Umfeld einsetzen zu können, um die Gesundheitsergebnisse zu verbessern. Obwohl ernsthafte Spiele nicht neu sind, glauben wir, dass es für die Gesundheits- und Spielegemeinschaften eine größere Chance gibt, zusammenzukommen und unsere größten Herausforderungen anzugehen. Wir freuen uns darauf, Spielern auf der ganzen Welt das Beste aus Geschichtenerzählen, Spielen und Gesundheit zu bieten.“

Ari Mostov, Founder & CEO, WellPlay

„Bei Whow Games haben wir das große Privileg, durch unsere Spiele Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude zu bereiten. Aber Spiele können mehr als nur unterhalten: Sie verbinden Menschen und überwinden die physische Distanz, die uns derzeit auferlegt wird. Aus diesem Grund sind wir sehr stolz darauf, gemeinsam mit vielen anderen großartigen Spielefirmen die WHO und #PlayApartTogether Kampagne für das vergangene Jahr zu bewerben. Spieler weltweit haben Verantwortung übernommen und ihren Teil dazu beigetragen, die Kurve zu glätten.“

Philip Reisberger, CEO, Whow Games

„Es ist überwältigend, über das letzte Jahr nachzudenken. Die Tragödie und der Verlust, von denen so viele Familien betroffen waren, aber auch die inspirierende Stärke, Belastbarkeit und Ausdauer so vieler. Als wir mit der Konzeption der #PlayApartTogether Initiative begannen, konnten wir uns nicht vorstellen, dass sie von der globalen Gaming-Community mit einer Begeisterung und einem Engagement, die wirklich Wirkung zeigten, so begrüßt wird. Da die Rückkehr zu einem normaleren Leben allmählich in Sichtweite ist, nutzen wir diese Plattform weiterhin, um den Spielern wichtige Informationen und eine unterstützende Community zu bieten. Wir machen wirklich einen Unterschied, wenn wir zusammenarbeiten – und spielen.“

Bernard Kim, President of Publishing, Zynga

