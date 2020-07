Diese 2 Aktien gehen durch die Decke

Der DAX hat sich allmählich von seiner kurzen Panikattacke im März erholt und fast die gesamten Kursverluste wieder aufgeholt. Es gibt aber auch Aktien, die den DAX und auch den kleinen Bruder MDAX meilenweit hinter sich gelassen haben und heute deutlich mehr kosten als noch zum Jahresbeginn.

Schauen wir uns zwei dieser Aktien im Detail an.

1. HelloFresh -Aktie

HelloFresh hat sich schon früh als einer der ganz großen Gewinner der Krise erwiesen. Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und die restlichen Maßnahmen haben alle dazu beigetragen, das Geschäft massiv anzukurbeln. Aber auch ohne den Boost durch die Pandemie lief das Geschäft ziemlich gut. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 41 % gesteigert werden. Nach Steuern blieb zwar noch ein Verlust von 7,4 Mio. Euro übrig, gegenüber dem Verlust von 90,6 Mio. Euro im Jahr davor war das aber schon ein gewaltiger Sprung in die richtige Richtung.

Im ersten Quartal dieses Jahres konnte dann endlich die Gewinnschwelle erreicht werden. Aus dem Verlust von 36 Mio. Euro im Vorjahresquartal konnte in diesem Jahr ein Gewinn von 35 Mio. Euro gemacht werden. Und auch für das Gesamtjahr geht man von einem deutlich besseren Wachstum aus als ursprünglich angenommen. Bisher wurde ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von 22 bis 27 % prognostiziert. Da das erste Quartal aber bereits so viel besser gelaufen ist als erwartet, geht man nun von einem Umsatzwachstum zwischen 40 und 55 % aus. Das dürfte dazu beitragen, dass auch im Rest des Jahres ein Gewinn erzielt werden kann.

Der Grund für das starke Wachstum ist ein massiver Kundenansturm. Die Zahl der aktiven Kunden hat sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 68 % auf 4,18 Mio. erhöht. Wie viele der Kunden ihr Abo wieder kündigen, wenn die Krise überstanden ist, bleibt abzuwarten. Aber der aktuelle Ausblick macht Hoffnung, dass der Aufschwung längerfristig sein könnte. Aus diesem Grund ist die Aktie im bisherigen Jahresverlauf schon von knapp 18 Euro zu Jahresbeginn auf inzwischen 50,40 (Stand: 03.07.2020) gestiegen.

2. TeamViewer -Aktie

Auch TeamViewer kann sich zu den großen Gewinnern der Krise zählen. Die Zahlen zum ersten Quartal waren auf den ersten Blick zwar alles andere als gut, aber bei genauem Hinsehen wird schnell klar, dass Einmaleffekte im vergangenen Jahr und in diesem Jahr dafür verantwortlich sind, die den Gewinn in beiden Jahren massiv beeinflusst haben.

Denn im vergangenen Jahr wurden 18 Mio. Euro an Umsatz aus vorangegangenen Quartalen erst später verbucht. Um derartige Einmaleffekte bereinigt ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 96 % auf knapp 74 Mio. Euro gestiegen. Dank des hervorragenden ersten Quartals wurde auch hier der Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr angehoben.

Nun erwartet man für das Jahr „Billings“, die ein Maß für die in Rechnung gestellten Dienstleistungen darstellen, in Höhe von 450 Mio. Euro. Der Umsatz dürfte sich letztendlich in ähnlicher Höhe bewegen. Im letzten Geschäftsjahr lag der Wert im Vergleich dazu bei „nur“ 325 Mio. Euro. Auch das entspricht aber schon einem Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr.

Die TeamViewer-Aktie hat von den guten Zahlen enorm profitiert. Um mehr als 50 % ging es bisher in diesem Jahr bergauf. Ins Jahr gestartet ist die Aktie mit einem Kurs von etwa 32 Euro und steht aktuell bei 51,28 Euro (Stand: 03.07.2020).

