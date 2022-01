Diese 5G-Aktie ist bereit für den nächsten Run

Marvell Technology entwickelt und vertreibt Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiterprodukte, produziert diese aber nicht selbst, sondern ist auf Auftragsfertiger angewiesen. Die Halbleiterprodukte werden beispielsweise in Ethernet-, WLAN oder VoiP-Lösungen, aber auch Netzwerk-Switches und Routern eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1995 gegründet und dürfte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 4,4 Mrd. USD erzielt haben. Über die Jahre wuchs der Konzern unter anderem auch stark durch Übernahmen.

Die Aktie ist im vergangenen Jahr erneut hervorragend gelaufen und konsolidiert seit Anfang Dezember. Die Analysten von Needham sehen den Wert als einen ihrer Top Picks für 2022. So dürfte der Umsatz in diesem Jahr um mehr als 30 % wachsen, 2023 um über 20 %. Das Kursziel erhöhte Analyst Quinn Bolton Anfang des Jahres von 100 auf 115 USD. Gerade im Cloud-Markt und auch bei 5G-Anwendungen sieht Bolton Marvell hervorragend aufgestellt und erwartet, dass das Unternehmen seine Marktanteile weiter ausbauen wird.

Die Bewertung des Tech-Titels ist wenig überraschend sportlich. Die KUVs sehen mit 12 und 11 noch in Ordnung aus, die KGVs sind mit 39 und 30 auf Basis der Schätzungen für 2022 und 2023 hoch. Etwas relativiert wird dies aber durch die derzeit erwarteten hohen Gewinnsprünge von über 42 % in diesem und 28 % im kommenden Jahr. Die PEGs liegen folglich um 1, was aus diesem Betrachtungswinkel solide aussieht.

Konsolidierung könnte enden

Aus Sicht eines Traders ist die Aktie ein reinrassiger Momentumplay. Der Kurssprung Anfang Dezember wurde klassisch dreiteilig konsolidiert, dabei das 61,8 %-Fibonacci-Retracement nur leicht unterboten. Der Umkehrkerze am EMA50 vom Montag folgten starke Anschlusskäufe. Im Fokus steht nun der Widerstand um 91,18 USD. Bricht die Aktie aus der potenziellen Flagge zur Oberseite und schlussendlich auch über das Allzeithoch bei 93,85 USD aus, lautet das nächste Ziel 102 USD. Absicherungen bieten sich unterhalb des bisherigen Wochentiefs bei 77,39 USD an. Ein konservativer Stopp liegt unter dem Dezembertief 2021 bei 69,30 USD.

Fazit: Die Marvell-Aktie ist fundamental stark unterwegs. Die Bewertung ist sportlich, relativiert sich aber, sollten die hohen Wachstumsraten auch eintreffen. Dreistellige Kursnotierungen sind in diesem Jahr erreichbar.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 4,44 5,90 6,93 Ergebnis je Aktie in USD 1,55 2,21 2,83 Gewinnwachstum 42,58 % 28,05 % KGV 56 39 30 KUV 16,4 12,3 10,5 PEG 0,9 1,1 *e = erwartet

Marvell-Technology-Aktie

