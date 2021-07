Diese Aktie hält Warren Buffett - Update

Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 - WKN: A2QB38 - ISIN: US8334451098 - Kurs: 225,400 € (XETRA)

Snowflake! Snowflake Inc. ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing. Die Aktie ist noch recht jung und fundamental ambitioniert bewertet. Sie ist Teil des Portefeuilles von Buffetts Investmentforma Berkshire Hathaway.

Reminder aus der bullischen Vorstellung vom 10. Juli dieses Jahres: "Seit März dieses Jahres hat sich ein kleiner, schicker inverser SSK-Boden ausgebildet. Seit 27. Mai stocherte das Kursgeschehen mehrfach durch die Nackenlinienbarriere bei 243 USD hindurch. Der dynamische Anstieg ... brachte das Signal: Ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 303 und 325 USD hat sich ausgebildet. Prognoseskizze mit blauem Prognosepfeil anbei. Mit dicken, blauen Pfeilen visualisiere ich Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken, schwarzen moderate bis gute Signale."

Das ist so einfach - Jeder User kann das rasch selbst umsetzenIhr Consorsdepot, Ihr Flatexdepot, Ihr Comdirectdepot, etc. traden Sie mit nur einem Klick Umschaltung aus einer Plattform: Nämlich Guidants. Mit diesem Link kommen Sie in die Broker-Übersicht. Das Traden via Guidants führt zu keinerlei Zusatzkosten! Einfach mal ausprobieren. Mit dem Schlüssel-Symbol können Sie eine Session-TAN aktivieren, was das Trading sehr erleichtert. Also eine TAN pro Tag. Sie kennen die App noch nicht? Dann geht es hier entlang

Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 aSnowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 b

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)