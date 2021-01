Diese Aktie hat die Dividende gerade um 14 % erhöht: Jetzt ein Kauf?

Dividendenwachstum kann ein solider Weg sein, um langfristig ein Vermögen aufzubauen und ein steigendes, passives Einkommen zu generieren. Entsprechend sollten Foolishe Dividendenjäger zumindest in Teilen darauf achten, wachstumsstarke Dividendenaktien auszuwählen.

Eine Aktie hat jetzt gerade jedenfalls die eigene Dividende um 14 % erhöht. Macht sie das zu einem Kauf? Lass uns im Folgenden daher einen Blick auf das unternehmensorientierte Gesamtpaket riskieren. Sowie auch auf die Dividende, die natürlich dazugehört.

BlackRock : Dividendenerhöhung um 14 %!

Wie wir mit Blick auf die derzeitigen Dividenden und die Nachrichtenlage erkennen können, hat BlackRock gerade jetzt die eigene Ausschüttung um 14 % erhöht. Das US-Unternehmen wird zukünftig eine Quartalsdividende von 4,13 US-Dollar an die Investoren ausschütten. Noch zuvor lag dieser Wert hingegen bei 3,63 US-Dollar. Doch ein vergleichsweise rasantes Wachstum, wenn du mich fragst.

Die Aktie von BlackRock wird derzeit jedenfalls mit einem Aktienkurs von 735,05 US-Dollar (22.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) bewertet. Zugegebenermaßen relativiert das die Höhe der Dividende erheblich. Wenn wir jedoch vom Gesamtjahreswert von 16,52 US-Dollar ausgehen, so liegt die Dividendenrendite aktuell bei 2,24 %. Das könnte attraktiv sein. Allerdings ist der Wert definitiv nicht sonderlich hoch.

Bemerkenswert ist allerdings, dass BlackRock inzwischen über eine in den Anfängen zumindest attraktive Historie an Dividenden verfügt. Das Management steigert seit nunmehr zwölf Jahren konsequent die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Das könnte doch attraktiv sein. Vor allem wenn wir bedenken, dass das Ausschüttungsverhältnis noch Potenzial besitzt. Im Jahr 2020 kam BlackRock auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 32,13 US-Dollar. Der Wert beläuft sich entsprechend auf knapp über 50 %.

BlackRock im Überblick

Wenn wir jedoch auf den unternehmensorientierten Gesamtmix achten, so könnte BlackRock durchaus attraktiv sein. Das Unternehmen ist inzwischen ein führender Vermögensverwalter mit einem spannenden Ansatz. ETFs stehen schließlich hoch in der Gunst des Unternehmens. Unter anderem unter dem Namen iShares ist BlackRock in diesem Markt aktiv.

Besitzt BlackRock Wettbewerbsvorteile? Ja, durchaus. Durch die hohen Volumina, die der Vermögensverwalter in seinen Registern hat, können günstige Gebühren angeboten werden. Das könnte vor allem kleinere Anbieter auf Distanz halten.

BlackRock ist daher eine spannende und potenziell wachsende Möglichkeit, um langfristig vom ETF-Boom zu profitieren. Passivfonds werden vermutlich in Zukunft nicht weniger wichtig. Das könnte eine insgesamt attraktive Möglichkeit sein. Wobei die Dividende in gewisser Weise ein i-Tüpfelchen ist, das ebenfalls spannend sein kann. Vor allem, wenn die Dividendenhistorie sich auch künftig fortsetzen wird.

Ich habe die Aktie auf der Watchlist!

Die Aktie von BlackRock habe ich persönlich daher durchaus auf meiner Watchlist. Der unternehmensorientierte Gesamtmix ist besonders stark, die Dividende hingegen eher gering. Allerdings ist die Historie etwas, das Foolishe Investoren durchaus auf dem Schirm haben können.

Hinter der Aktie von BlackRock könnte sich weiterhin eine intakte Wachstumsgeschichte mit Dividendenwachstum verstecken. Bei einer günstigeren Bewertung würde ich daher durchaus zuschlagen. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von momentan 22,9 könnte jedoch ein wenig ambitioniert bewertet sein. Wobei ich mit meiner finalen Bewertung auch hier noch nicht ganz fertig bin.

