Diese Dividendenaktie hat mir 15,46 Euro ausgezahlt: Dürfte es mehr werden?

Eine Dividendenaktie, die mir 15,46 Euro Dividende gezahlt hat, gehört nicht unbedingt zu den größten Beteiligungen in meinem Depot. Auch wenn wir von einer Quartalsdividende sprechen, was es in diesem Falle ist, macht das den Sachverhalt nicht unbedingt weniger interessant.

Wir können uns trotzdem zwei Fragen stellen: Welche Dividendenaktie ist das, die mir die besagten 15,46 Euro Dividende ausgezahlt hat? Und könnte es langfristig orientiert mehr werden? Die eine Frage ist grundsätzlich einfach zu beantworten. Bei der anderen ist es hingegen ein wenig komplizierter.

Die Dividendenaktie, die mir 15,46 Euro Dividende zahlte

Bleiben wir zunächst bei der einfachen Frage: Die Dividendenaktie, die mir bereits per Mitte Juli 15,46 Euro Dividende ausgeschüttet hat, ist die von Store Capital. Falls dir der Name nix sagt, hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Real Estate Investment Trust. Um einen, in den sogar Warren Buffett oder zumindest einer seiner Hintermänner investiert hat.

Store Capital ist auch eine Beteiligung in meinem Depot. Allerdings eher eine kleine, was die eher geringen 15,46 Euro Quartalsdividende zuletzt erklärt. Könnte mir diese Aktie womöglich mehr auszahlen? Wenn wir den Blick auf das Dividendenwachstum riskieren, so könnte das definitiv der Fall sein.

Die Dividendenaktie Store Capital zahlte zuletzt schließlich 0,36 US-Dollar Dividende an die Investoren aus. Zum Herbst des letzten Jahres hat das Management des Real Estate Investment Trusts das letzte Mal die eigene Ausschüttungssumme je Aktie und Quartal erhöht. Wenn wir von einer erneuten Steigerung zum Herbst ausgehen, könnte eine höhere Dividende definitiv die Folge sein.

Allerdings womöglich eine auf geringer Basis. Store Capital hat zuletzt die Quartalsdividende von 0,35 auf 0,36 US-Dollar erhöht, was einem Wachstum von ca. 3 % entsprochen hat. Ziemlich wenig für die Dividendenaktie, wobei das Wachstum im Vorjahr zumindest bei knapp über 5 % lag. Möglich wäre daher durchaus ein stärkeres Wachstum und deutlich mehr als 15,46 Euro Dividende zum nächsten Ausschüttungszeitpunkt.

Wie sieht es mit einer weiteren Investition aus?

Eine weitere Möglichkeit, wie mir diese Dividendenaktie mehr Dividende ermöglichen könnte als die besagten 15,46 Euro, wäre natürlich mit einer eigenen Investition. Grundsätzlich bin ich bei dem Buffett-REIT unternehmensorientiert nicht abgeneigt. Allerdings gibt es eine Sache, die mich doch hindert: nämlich den Preis.

Store Capital besitzt derzeit lediglich eine Dividendenrendite von 3,98 %, was ich für eher wenig halte. Zudem beläuft sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf Basis des letzten Quartalszahlenwerks auf 19,1, was ebenfalls nicht gerade günstig ist. Möglicherweise bringen die Zahlen für das zweite Quartal eine andere Perspektive.

Store Capital ist als Dividendenaktie daher auf meiner Watchlist, zu einer günstigeren Bewertung würde ich erneut zuschlagen. Im Moment jedoch nicht. Die einzige Möglichkeit, um eine höhere Dividende zu erhalten, wäre daher das Dividendenwachstum. Zumindest, wie gesagt, für den Moment.

