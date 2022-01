Diese Dividendenaktie hat mir gerade 26,77 Euro Dividende bezahlt: Es werden mehr im nächsten Vierteljahr

Eine Dividendenaktie zahlt mir 26,77 Euro. Gerade zum Januar sind es insbesondere die Real Estate Investment Trusts, die eine Menge ausschütten. Da deren Ex-Dividenden-Datum stets zum Ende eines kalendarischen Quartals erfolgt, gibt es im Januar bereits einen ersten warmen Geldregen.

Wie auch immer: Die Aktie, die mir 26,77 Euro Dividende gezahlt hat, ist die von Innovative Industrial Properties. Und ich bin überzeugt davon: Mehr ist im nächsten Quartal zumindest in meinem Depot nicht nur überaus wahrscheinlich, sondern fast ausgemachte Sache.

Die Dividendenaktie, die mir mehr als 26,77 Euro Dividende zahlt?!

Um es kurz zu machen: Innovative Industrial Properties dürfte mir mehr als 26,77 Euro Dividende im nächsten Quartal bezahlen, weil ich inzwischen nachgekauft habe. Mit fast 2,8 % Dividendenrendite ist das Bewertungsmaß günstig genug für mich gewesen. Sowie auch mit Blick auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von lediglich knapp über 30. Die Wachstumsthese ist und bleibt schließlich intakt, wobei die Bewertung sogar noch günstiger wird.

Innovative Industrial Properties hat zuletzt die Quartalsdividende bei 1,50 US-Dollar zum zweiten Quartal in Folge konstant gehalten. Das heißt, dass selbst eine zum dritten Mal lediglich konstante Ausschüttung mit einer höheren Aktienanzahl und zumindest annäherungsweise gleichen Wechselkursen zu mehr Dividende führen sollte. So weit zur einfachen Mathematik.

Allerdings bin ich überzeugt: Innovative Industrial Properties kann und wird mir in den nächsten Quartalen noch mehr als 26,77 Euro Dividende bezahlen. Schließlich beruht diese Investitionsthese in sehr weiten Teilen auf Dividendenwachstum. Und beruhte bereits in der Vergangenheit, wie der Blick in die Historie zeigt.

Innovative Industrial Properties & Dividendenwachstum

Innovative Industrial Properties hat seit dem Börsengang zur Mitte des Jahres 2017 schließlich die Dividende je Aktie inzwischen ver-10-facht. Von 0,15 US-Dollar ging es bis auf zuletzt 1,50 US-Dollar hinauf. Das Dividendenwachstum ist somit ein fixer Bestandteil der Investitionsthese.

Auch die Funds from Operations je Aktie wachsen munter weiter. Zuletzt verkündete das Management für das vierte Quartal außerdem die Erweiterung des Immobilienportfolios um 29 Einheiten. Das heißt: Auch hier gibt es die Basis für ein weiteres Wachstum bei den FFO je Aktie. Diese Intaktheit der Investitionsthese sollte ebenfalls zu mehr Dividende als den 26,77 Euro, die ich zuletzt erhalten habe, führen.

Ob die Aktie mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von sogar unter 30 und einer Dividendenrendite von 2,86 % für dich jetzt attraktiv ist, das ist eine andere Frage. Allerdings ist das eine gute Frage. Die 26,77 Euro Dividende, die ich von dieser Dividendenaktie erhalten habe, sind für mich jedenfalls ein weiteres Mal ein Anlass, mich mit der Aktie und den Wachstumsaussichten näher zu beschäftigen.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties.

