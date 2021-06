Diese SDAX-Aktie könnte jetzt wieder starten

NORMA Group SE - WKN: A1H8BV - ISIN: DE000A1H8BV3 - Kurs: 44,600 € (XETRA)

Noch Anfang Juni markierte die Norma-Aktie ein neues Jahreshoch am Widerstand bei 49,14 EUR und startete von dort aus eine Abwärtskorrektur. Wie bereits Mitte Mai erreichte das Papier erneut die alten Jahreshochs aus dem Winter und Frühjahr, wo die Verkäufer nicht weiterkommen. Dort sehen wir jetzt eine Stabilisierungsbewegung, die Aktie dreht vorsichtig nach oben. Im Intradaychart zeigt sich eine kleine Bodenbildung am Support bei 42,50 - 43,10 EUR. Wir sehen also im kurzfristigen Zeitfenster einen Trendwendeversuch an einem zentralen Unterstützungsniveau.

Wunschdenken der Käufer

Im sehr bullischen Szenario startet ausgehend vom Support bei 42,50 - 43,10 EUR eine neue Aufwärtswelle, welche die Aktie letztlich auf neue Jahreshochs im Bereich von 53 und später 59 - 60 EUR tragen könnte. Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist, bleibt zunächst offen. Zumindest könnte sich mit engen Absicherungen unterhalb des Supports interessante Longchancen ergeben.

Auf der anderen Seite steht mit den beiden Kursspitzen der Jahreshochs ein potenzielles Doppeltop im Raum, welches aber erst mit einem nachhaltigen Bruch des benannten Supports aktiviert werden würde. Mit Kursen nachhaltig unter 42 EUR könnte hier eine weitere Abwärtskorrektur in Richtung 39 oder 39 EUR eingeleitet werden.

Fazit: Der übergeordnete Rallytrend ist intakt, das Papier notiert an einem wichtigen Support. Im Grunde sind das gute Voraussetzungen für eine neue Rallybewegung. Mit engen Absicherungsmöglichkeiten könnten sich sogar interessante Longchancen ergeben. Zu viel Risiko sollte man aber nicht in einen solchen Trade stecken, die Risiken für den Aufwärtstrend haben sich zuletzt leicht erhöht.

