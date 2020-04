Diese verdammt günstige Warren-Buffett-Aktie kommt jetzt auf 9,6 % Dividendenrendite

Auch ein Portfolio von Warren Buffett und Berkshire Hathaway ist alles andere als gefeit vor den Auswirkungen des Coronavirus. Da das Orakel von Omaha es jedoch liebt, Aktien günstig zu kaufen, wird ihm der Einbruch wohl wenig ausmachen. Im Grunde genommen ist sogar eher davon auszugehen, dass er jetzt mit seiner Beteiligungsgesellschaft ordentlich auf Schnäppchenjagd gehen wird.

Einige seiner Portfolio-Kandidaten sind inzwischen sehr preiswert geworden. So beispielsweise der US-REIT Store Capital. Diese günstige Warren-Buffett-Aktie kommt jetzt auf 9,6 % Dividendenrendite, die sich als klassische, reine Dividendenaktie in den Reihen von Berkshire Hathaway befindet. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was der REIT so zu bieten hat. Natürlich außer einer hohen Dividende.

Der Blick auf die fundamentale Bewertung

Grundsätzlich ist die Dividende jedoch natürlich ein wertvoller Blickwinkel, den es nicht außer Acht zu lassen gilt. Store Capital zahlt derzeit eine Dividende in Höhe von 0,35 US-Dollar an die Investoren aus, wobei der letzte Ex-Dividende-Tag am 30.03. dieses Jahres gewesen ist. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von gerade einmal 14,58 US-Dollar (03.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das, wie gesagt, einer Dividendenrendite von rund 9,6 %. Ziemlich stark, selbst für einen REIT.

Dabei kann Store Capital inzwischen auf eine starke und zuverlässige Dividendenhistorie zurückblicken, zumindest seit seinem Börsengang. Seit dem Jahre 2014 erhöht der Real Estate Investment Trust nämlich die eigene Dividende mindestens einmal pro Jahr. Die Ausschüttungen sind zwar noch nicht krisenerprobt. Allerdings solide und bislang sehr wachstumsstark.

Sowie eigentlich auch sehr nachhaltig. Im letzten Quartal kam Store Capital beispielsweise auf Funds from Operations in Höhe von 0,50 US-Dollar je Aktie. Das Ausschüttungsverhältnis beliefe sich somit auf einen vergleichsweise moderaten Wert von 70 %, der grundsätzlich Puffer und Spielraum für weiteres Wachstum zugleich ist.

Auf annualisierter Basis würde sich außerdem ein FFO-Wert von 2,00 US-Dollar ergeben, wodurch das Kurs-FFO-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 7,3 liegen würde. Für einen REIT, der im letzten Quartal seine Funds from Operations auf Basis jeder einzelnen Aktie um ca. 4 % steigern konnte, eine durchaus preiswerte Bewertung.

Warum der REIT jetzt so preiswert ist

Eine hohe, nachhaltige Dividende und auch eine günstige Bewertung kennzeichnen daher jetzt die Aktie von Store Capital. Da bleibt natürlich die Frage offen, warum dieser Real Estate Investment Trust eine solche Bewertung vom Markt verpasst hat.

Grundsätzlich spricht viel für langfristige Qualität. Store Capital verfügt inzwischen über ca. 2.500 einzelne Immobilien, die lediglich an einen Mieter vermietet werden. Der REIT ist ein sogenannter Single-tenant-REIT, der sich genau auf solche Immobilien spezialisiert hat und diese über Triple-net-lease-Verträge vermietet. Eigentlich ein sehr solides Geschäftsmodell.

Der Markt scheint derzeit jedenfalls zu befürchten, dass auch hier operative Einbußen lauern könnten. Womöglich zu Recht: Insbesondere gewerbliche Immobilien könnten jetzt unter Druck geraten. Das könnte zu Mietausfällen oder womöglich auch zu einem höheren Leerstand führen, der auf das Zahlenwerk durchschlägt.

Eine Perspektive, die zwar kurzfristig düster erscheint, jedoch langfristig Perspektiven ermöglicht. Zudem sollte sich hier die Diversifikation und eben der Single-tenant-Ansatz sowie der breite Ansatz mit 478 Mietern in 49 Staaten auszahlen. Dadurch könnte dies Coronaviruskrise vielleicht operativ abgefedert werden. Zumal die aktuelle Ausschüttungsquote etwas Puffer bietet, was die Nachhaltigkeit der Dividende anbelangt.

Eine starke Warren-Buffett-Aktie

Store Capital könnte somit eine starke, preiswerte Aktie mit hoher Dividende sein. Warren Buffett hat jedenfalls vor einiger Zeit auf diesen REIT gesetzt und ihn somit geadelt. Wer weiß, womöglich schlägt das Orakel von Omaha hier jetzt weiter günstig zu.

Die spannendere Frage sollte jedoch sein, ob auch du jetzt hier zuschlagen wirst beziehungsweise möchtest. Eine grundsätzliche Fragestellung, die dir allerdings niemand beantworten kann.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short March 2020 $225 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Store Capital.

