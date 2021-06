Dieser US-Titel steht vor einem Big Picture Kaufsignal

Centene Corp. - WKN: 766458 - ISIN: US15135B1017 - Kurs: 72,620 $ (NYSE)

Centene ist einer der größten US-Krankenversicherer. Der Konzern hat seine Marktstellung in den vergangenen Jahren durch clevere Übernahmen stetig ausgebaut. Im Januar gab Centene die Übernahme von Magellan Health für 2,2 Mrd. USD bekannt. Dadurch erweitert das Management den Stamm der Versicherten um weitere 5,5 Millionen Mitglieder. Insgesamt weist Centene rund 25 Mio. Versicherte auf.

Analysten gehen in diesem Jahr von einer deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserung auf 121,13 Mrd. USD respektive 5,25 USD je Aktie aus. 2022 könnte Centene die Marke von 125 Mrd. USD beim Umsatz aufknacken. Das Ergebnis wird bei 5,78 USD erwartet. Die KGVs von 14 und 13 sehen in Ordnung aus. Für die Centene-Aktie wurden in der Vergangenheit oft KGVs um die 20 gezahlt.

Im Chart der Aktie brodelt es regelrecht. Gestern gelang auf Intraday-Basis bereits der Sprung auf ein neues Allzeithoch. Auf Wochenschlusskursbasis ist der Widerstand bei 74,50 USD aber noch intakt. Schiebt sich der Wert nach oben raus, wäre ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal ausgelöst. Kurse um 95 USD sind in diesem Szenario erreichbar. Absicherungen bieten sich im Fall eines solchen Kaufsignals unter dem Wochentief an, welches derzeit bei 68,46 USD notiert.

Fazit: Eine ansprechende fundamentale Bewertung gepaart mit einem explosiven charttechnischen Setup: Die Aktie von Centene ist für mittelfristig ausgerichtete Trader einen Blick wert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 111,11 121,13 125,85 Ergebnis je Aktie in USD 3,12 5,25 5,78 KGV 23 14 13 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Centene-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)