Digitalverband - Startups brauchen im Schnitt 3,3 Millionen Euro

Berlin (Reuters) - Startups in Deutschland brauchen einer Umfrage zufolge im Schnitt 3,3 Millionen Euro an Kapital.

Gut sieben von zehn jungen Unternehmen benötigen in den nächsten zwei Jahren frisches Geld, wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch mitteilte. Nur zwei Prozent haben demnach keinen Kapitalbedarf, rund ein Viertel machte bei der Umfrage keine Angaben. Bitkom betonte, wegen der Corona-Krise bangten viele Firmen um eine erfolgreiche Finanzierung. Denn zu Jahresbeginn erklärten noch 17 Prozent, dass das benötigte Kapital bereits zur Verfügung stehe und von den übrigen Firmen hielt es jedes dritte Startup für sehr wahrscheinlich, Geld einsammeln zu können. Inzwischen sehen nur noch zehn Prozent den Kapitalzufluss als gesichert an und 18 Prozent halten eine erfolgreiche Finanzierung noch für sehr wahrscheinlich.

Rund 23 Prozent der Firmen überlegen demnach Deutschland zu verlassen, weil es hier zu wenig Kapital gebe. "Weltweit mangelt es nicht an Venture Capital, wohl aber in Deutschland", kritisierte Bitkom-Präsident Achim Berg. Anders als in den USA gebe es zu wenig institutionelle Investoren als Startup-Finanzierer. Wegen der Corona-Krise hat der Bund Hilfen über insgesamt rund zwei Milliarden Euro für Jungfirmen in Aussicht gestellt. Größere Firmen bekommen Geld über Wagniskapitalfonds, die der Staat in Zusammenarbeit mit privaten Investoren aufstockt. Auch kleinere Startups können Hilfen beantragen.