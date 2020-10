DISH wählt katalogbasierte Software von Hansen zur Unterstützung seiner 5G-Dienstleistungen

DISH (NASDAQ:DISH) gab heute bekannt, dass es sich beim Aufbau des ersten cloud-nativen, mit Open-RAN konformen 5G-Netzwerks der USA für die katalogbasierten Software-Lösungen von Hansen Technologies entschieden hat. Zu diesen Lösungen gehört ein aus offenen API-Schnittstellen erstellter Produkt- und Service-Katalog, der sich nahtlos in die Kunden- und Netzwerksysteme von DISH integrieren lässt.

„Der einheitliche Katalog von Hansen ist ein wesentlicher Bestandteil der 5G-Plattform von DISH, denn er ermöglicht die zeitgerechte Einführung und Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen. Die Erstellung von Prototypen und die Markteinführung innovativer Angebote nehmen damit nur kurze Zeit in Anspruch“, erklärte Atilla Tinic, Chief Information Officer, DISH.

„Hansen hat bewiesen, dass die Skalierung auch bei einem schnell wachsenden 5G-Kundenstamm kein Problem ist“, ergänzte Stephen Bye, EVP, Chief Commercial Officer, DISH. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team dieses Unternehmens, wenn wir unseren Kunden künftig cloud-native Netzwerkdienste anbieten.“

„Die Vereinbarung mit DISH veranschaulicht den Wert unserer Create-Deliver-Engage-Suite, die einen wirklich katalogbasierten Ansatz ermöglichen wird - von der Erstellung neuer 5G-Dienstleistungen bis hin zur Bestellung und Aktivierung dieser Dienste auf dem virtualisierten 5G-Netzwerk von DISH“, so Andrew Hansen, Global Chief Executive Officer, Hansen Technologies. „Wir freuen uns sehr, DISH bei seinem bedeutsamen Programm unterstützen zu können, während es den Aufbau des landesweit ersten cloud-nativen 5G-Mobilnetzes in den Vereinigten Staaten fortsetzt.“

Gemäß der Vereinbarung stellt Hansen DISH die Create-Deliver-Engage Suite bereit. Diese Suite umfasst neben dem einheitlichen Katalog, CPQ- und Auftragsverwaltung auch cloud-basierte Anwendungen, mit denen DISH seine BSS- und OSS-Prozesse automatisieren, Erfüllung und Kostenvoranschläge in Echtzeit vornehmen und die Einführung neuer 5G-basierter Dienstleistungen und Geschäftsmodelle beschleunigen kann.

Über DISH

Die DISH Network Corporation ist ein Unternehmen für Konnektivität. Seit 1980 ist das Unternehmen eine disruptive Kraft, die Innovation und Wertschöpfung für die Verbraucher fördert. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Millionen von Kunden Fernsehunterhaltung und preisgekrönte Technologie mit seinen Satelliten-DISH-TV- und Streaming-SLING-TV-Diensten an. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen mit der Übernahme von Boost Mobile zu einem landesweit tätigen US-Mobilfunkanbieter. DISH setzt auch weiterhin auf seine Innovationen im Bereich Drahtlostechnik und baut das landesweit erste cloud-native, mit Open RAN konforme 5G-Breitbandnetz des Landes auf. Die DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH) ist ein Fortune-250-Unternehmen.

Über Hansen

Hansen Technologies (ASX:HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, der Niederlassungen und Entwicklungszentren in der ganzen Welt betreibt, darunter vier Büros in den Vereinigten Staaten. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 550 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

