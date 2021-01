Disney: “The Mandalorian” entthront”Game of Thrones”

Walt Disney ist offiziell von den Internetpiraten zum König gekrönt worden. Die Streaming-Serie The Mandalorian von Disney+ wurde zur weltweit am meisten raubkopierten Serie im Jahr 2020, so die von TorrentFreak zusammengestellten Daten. Den zweifelhaften Ruhm hatte zuvor AT&Ts HBO-Dauerbrenner Game of Thrones, der diesen Titel sieben Jahre lang innehatte.

Die beiden Shows überschnitten sich nur im Jahr 2019, das mit dem Ende von Game of Thrones das Ende einer Ära markierte. Game of Thrones behielt die Krone im letzten Jahr, während The Mandalorian auf Platz 3 landete.

Andere Programme, die die Top-10-Liste der am meisten raubkopierten Shows abrundeten, waren Amazon Prime Video’s The Boys, HBO’s Westworld, Amazon’s Vikings, CBS All Access’ Star Trek: Picard, Cartoon Network’s Rick & Morty, AMC Networks‘ The Walking Dead“, HBO’s The Outsider, CW’s Arrow, und CW’s The Flash.

Die am meisten raubkopierte Serie der Welt zu haben, ist aus Sicht der Disney-Investoren natürlich nicht das beste Ergebnis, da jeder raubkopierte Stream einer ist, der kein zahlender Disney+ Abonnent ist. Es unterstreicht jedoch die Popularität von The Mandalorian, der neuesten Erweiterung des Star Wars Universums, die Disney geholfen hat, seine Abonnentenziele weit zu übertreffen - und das weit vor dem Zeitplan.

Das ursprüngliche Ziel war es, bis 2024 zwischen 60 Millionen und 90 Millionen Abonnenten zu erreichen. Am 2. Dezember, nur ein Jahr nach dem Start, hatte Disney+ 87 Millionen zahlende Abonnenten weltweit, was zum Teil auf die Pandemie, aber auch auf die Beliebtheit des Programms zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seitdem seine Prognosen erhöht und erwartet nun, dass die Zahl der Abonnenten bis 2024 auf 230 bis 260 Millionen ansteigen wird.

