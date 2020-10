Dividendenaristokrat AT&T: Solides drittes Quartal, günstige Bewertung – günstig zuschlagen?

Die Aktie von AT&T ist eigentlich mal ein beliebter Dividendenaristokrat gewesen. Der Name der Aktie stand für hohe Dividendenrenditen und über drei Jahrzehnte mit stets zumindest moderat wachsenden Ausschüttungen. Ein bei Dividendenjägern und Ruheständlern potenziell beliebter und konservativer Mix.

Seit dem Corona-Crash kam die Aktie allerdings nicht wieder in die Gänge. Sogar ganz im Gegenteil: Zuletzt hat die Aktie von AT&T stets munter weiter an Börsenwert verloren. Sogar ein Mehrjahrestief wurde erreicht. Und das, wie gesagt, alles noch nach dem Corona-Crash.

Die frischen Quartalszahlen haben jetzt jedoch etwas Wind in die Anteilsscheine des US-Telekommunikationskonzerns gebracht. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten und ob die Aktie in Anbetracht der fundamentalen Bewertung jetzt ein Kauf sein könnte.

AT&T: Das dritte Quartal im Blick!

Wie wir mit Blick auf die aktuellen Zahlen erkennen können, leidet der US-Telekommunikations- und Medienkonzern auch ein wenig unter der aktuellen Marktlage. So sind die Umsätze beispielsweise im Jahresvergleich von 44,6 auf 42,3 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Immerhin ein Minus von rund 5,2 %.

Das operative Ergebnis lag innerhalb dieses Quartals hingegen bei 6,1 Mrd. US-Dollar, nach einem Vorjahreswert von 7,9 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem Einbruch von rund 23 % im Jahresvergleich, was nicht unerheblich ist. Auf bereinigter Basis konnte AT&T jedoch ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 US-Dollar ausweisen. Das reicht wiederum aus, um die aktuelle Quartalsdividende von 0,52 US-Dollar zu leisten. Gemessen an diesem Wert beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis auf rund 68,4 %, was weiterhin eher moderat erscheint.

Trotzdem lag das Vorjahresergebnis je Aktie noch bei 0,94 US-Dollar auf bereinigter Basis. Das Management von AT&T führt das zu einem Großteil jedoch auf COVID-19 zurück. Insgesamt eine durchwachsene Performace. Allerdings eine solide, die zeigt: Die Dividende und somit ein großer Teil der Investitionsthese bleibt weiterhin sicher.

Aktie jetzt ein Kauf?

Wer als Foolisher Investor auf die Aktie von AT&T setzen möchte, der sollte eines wissen: Auch ohne COVID-19 wird der US-Telekommunikationskonzern keine Wachstumsrakete werden. Seit einigen Quartalen und Jahren stagieren die Quartalszahlen bereits. Wenn überhaupt gibt es mal ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Trotzdem ist die fundamentale Ausgangslage inzwischen wirklich sehr preiswert: Gemessen an der Quartalsdividende von 0,52 US-Dollar und einem Aktienkurs von 28,28 US-Dollar (22.10.2020, maßgeblich für alle Kurse) läge die Dividendenrendite bei 7,35 %. Für einen derart historisch sicheren Zahler mit einem moderaten Ausschüttungsverhältnis ist das nicht verkehrt.

Gemessen an dem Quartalsergebnis je Aktie von 0,76 US-Dollar auf bereinigter Basis läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt außerdem bei 9,3, was ebenfalls nicht teuer aussieht. Zumal die Aktie von AT&T in wirtschaftlich solideren Zeiten ein kleineres operatives Turnaround-Potenzial besitzen könnte. Aber selbst wenn nicht, reicht die Dividende fast aus, um eine solide und hohe Rendite über viele Jahre hinweg zu generieren.

AT&T: Ein Dividenden-Kompromiss?

Wer bei der Aktie von AT&T daher nach einer Kursrakete Ausschau hält, der wird vermutlich enttäuscht werden. Wer als Investor jedoch nach einer soliden passiven Einkommensquelle sucht, der könnte im Gegenzug einen attraktiven Ausschütter mit viel Qualität und einer nachhaltigen Dividende finden. Die Aktie von AT&T ist schließlich nicht ohne Fleiß und Zahlungsmoral ein echter Dividendenaristokrat geworden.

