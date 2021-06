Do&Co meldet Umsatzeinbruch und wird keine Dividende ausschütten

Das Catering-Unternehmen Do&Co AG (ISIN: AT0000818802) wird auch für das Geschäftsjahr 2020/2021 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr gingen die Aktionäre ebenfalls leer aus. Der Hauptversammlung findet am 15. Juli 2021 statt.

Do&Co erzielte im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. April 2020 bis 31. März 2021) einen Umsatz von 253,46 Mio. Euro. Dies stellt einen Umsatzeinbruch um 72,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. Das konsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) beträgt -27,31 Mio. Euro und liegt damit um 25,38 Mio. Euro unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt -10,8 Prozent (Vorjahr: -0,2 Prozent). Das Konzernergebnis verringerte sich im Geschäftsjahr 2020/2021 um 10,63 Mio. Euro von im Vorjahr -24,87 Mio. Euro auf -35,51 Mio. Euro. Die Umsatz- und Ergebnisreduktion sei einzig und allein auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zurückzuführen, wie Do&Co weiter mitteilte. Der Vorstand rechnet auch im kommenden Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem herausfordernden Marktumfeld. DO & CO geht davon aus, dass sich die Passagiernachfrage nicht vor 2023 auf das Niveau von 2019 erholen und dass auch das kommende Geschäftsjahr 2021/2022 und damit das Konzernergebnis weiterhin von der COVID-19 Situation belastet sein wird. Im kommenden Geschäftsjahr 2021/2022 sei aber trotz andauernder COVID-19 Krise ein deutlicher Umsatzanstieg sowie eine Ergebnisverbesserung zu erwarten. Do&Co wurde 1981 gegründet. Der Konzern ist in den Bereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotels tätig. Es werden knapp 8.000 Mitarbeiter beschäftigt. Redaktion MyDividends.de