DOCUSIGN - Die zweite Chance

Docusign Inc - WKN: A2JHLZ - ISIN: US2561631068 - Kurs: 205,466 $ (NASDAQ)

Docusign ist ein klassischer Digitalisierungs-, und, wenn man so möchte, Coronaprofiteur. Den Wert stellte ich erstmalig im September vor. Die Idee lief gut an und das Ziel bei 229,83 USD wurde zügig erreicht. Doch in der Folge stotterte der Motor der Käufer deutlich. Anfang des Monats berappelte sich die Aktie noch einmal in Richtung des Zwischenhochs bei 246,80 USD, wurde anschließend aber deutlich abverkauft. Erst im Unterstützungsbereich zwischen 186,77 und 181,50 USD fing sich die Aktie und zeigte gestern auf Intraday-Basis eine Erholung. Diese setzt sich im heutigen Handel fort.

Aus charttechnischer Sicht meldeten sich die Bullen damit in letzter Sekunde und vermieden auf diese Weise Verkaufssignale. Es drohte eine große Topbildung im Chart, die freilich noch nichtg vom Tisch ist. Im Idealfall kommt es nun zu einer weiteren Aufwärtswelle, im Zuge derer die Aktie erneut die Marke von 246,80 USD ansteuern sollte. Vorgeschaltet dient das zuletzt gerissene Gap bei 227,01 USD als Widerstand. Ein Ausbruch über die Hochpunkte bei 246,80 USD würde weiteres Potenzial freisetzen, wobei das Allzeithoch bei 290,23 USD das nächste Ziel darstellen würde.

Auf der Unterseite bleibt es dagegen wichtig, dass die Käufer die Zone zwischen 186,77 und 181,50 USD auch weiter verteidigen. Ansonsten dürfte zumindest der EMA200 bei derzeit gut 168,60 USD angesteuert werden. Wiederum darunter wartet bei 152,00 USD das nächste Anlaufziel.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 0,97 1,38 1,81 Ergebnis je Aktie in USD 0,31 0,58 0,93 Gewinnwachstum 87,10 % 60,34 % KGV 670 358 223 KUV 38,7 27,2 20,7 PEG 4,1 3,7 *e = erwartet

Docusign-Aktie

