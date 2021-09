Domino-Effekt belastet Wall Street

Replaced by the video

0:00 - Intro

0:29 - Kursschwäche wird nicht durch ein neues Ereignis verursacht

4:10 - Domino-Effekt durch Evergrande zieht sich durch Asien

6:34 - Rohstoffwerte auf der Verliererseite

7:09 - Chinesische Tech- und Casinowerte unter Druck

8:04 - Li Auto und Nio können Erwartungen nicht halten

8:38 - Technische Gegenbewegung in Kürze?

9:26 - Signalisiert Powell eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe?

10:23 - Ausblick auf die Woche: Adobe, Nike, Dell, BioNTech/Pfizer

11:35 - Bekommen wir einen Bounce?

13:03 - Berichtssaison in 4 Wochen

14:10 - Blick ins kommende Jahr - Kreditimpulse lassen nach

15:09 - Fiskalklippe - Einbruch an Fiskalausgaben- Konjunktur verliert an Dynamik

17:28 - Caesar wird deutlich vorsichtiger

