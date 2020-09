Donald Trump: „Wir werden nicht verlieren, außer wenn sie betrügen. So sehe ich das“ – US-Präsident garantiert weiterhin keine friedliche Übergabe

Ist Donald Trump seine Präsidentschaft etwas zu Kopf gestiegen? Erneut hat der US-Präsident ausweichend auf die Frage reagiert, ob er im Falle einer Niederlage eine friedliche Übergabe garantiert. Für Trump scheint festzustehen, dass er wohl nur durch „betrügen“ die Wahl verlieren kann.

US-Präsident Donald Trump hat ungeachtet der Kritik aus seiner eigenen Partei bekräftigt, dass er keine Machtübergabe in Fall einer Wahlniederlage vorab garantieren wolle. Zugleich betonte er erneut seine Überzeugung, dass er die Präsidentenwahl am 3. November nur durch Betrug verlieren könne.

„Wir wollen eine sehr freundliche Übergabe, aber wir wollen nicht betrogen werden und dumm sein und sagen, lasst uns eine Übergabe machen – während wir wissen, dass es tausende und tausende Stimmzettel gab, die durch Schummeln den Unterschied ausgemacht haben“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Newport News im Bundesstaat Virginia am Freitag.

Er behauptet seit langem ohne Beleg, dass die Abstimmung in großem Stil manipuliert durch Briefwahl werden könne. „Wir werden nicht verlieren, außer wenn sie betrügen. So sehe ich das“, sagte Trump erneut am Freitag.

Trump war diese Woche bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus gefragt worden, ob er bereit sei, eine friedliche Machtübergabe zu garantieren. „Wir müssen abwarten, was passiert“, sagte er dazu. Dies löste in den USA massive Kritik aus – auch von führenden Politikern der Republikaner. So stellte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, per Tweet fest: „Es wird eine geordnete Übergabe geben, genauso wie alle vier Jahre seit 1792.“

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.com